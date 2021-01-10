Мэр Лондона не справился с пандемией: "Ситуация вышла из-под контроля"

В Лондоне введён режим ЧС из-за ужасающей санитарно-эпидемиологической ситуации. Об этом рассказал мэр города Садик Хан.

Проблема напрямую связана с пандемией. Дело в том, что медики столкнулись с угрозой переполнения больниц, ибо коек для пациентов катастрофически не хватает.

Хан признал, что ситуация вышла из-под контроля. Сейчас 1 из 30 жителей британской столицы заражён COVID-19.

"Сейчас COVID-19 болен один из 30 жителей Лондона. Если мы незамедлительно не примем меры, Национальная система здравоохранения будет перегружена и умирать будет ещё больше людей", - пояснил он в Twitter.

Режим ЧС должен позволить властям привлечь дополнительные ресурсы для борьбы с пандемией.