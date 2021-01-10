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Мэр Лондона не справился с пандемией: "Ситуация вышла из-под контроля"

10 января 2021, 13:15  •  70 • В мире
Мэр Лондона Садик Хан признался, что власти города не справились с пандемией. "Ситуация вышла из-под контроля", - заявил он.
В Лондоне введён режим ЧС из-за ужасающей санитарно-эпидемиологической ситуации. Об этом рассказал мэр города Садик Хан.
Проблема напрямую связана с пандемией. Дело в том, что медики столкнулись с угрозой переполнения больниц, ибо коек для пациентов катастрофически не хватает.
Хан признал, что ситуация вышла из-под контроля. Сейчас 1 из 30 жителей британской столицы заражён COVID-19.
"Сейчас COVID-19 болен один из 30 жителей Лондона. Если мы незамедлительно не примем меры, Национальная система здравоохранения будет перегружена и умирать будет ещё больше людей", - пояснил он в Twitter.
Режим ЧС должен позволить властям привлечь дополнительные ресурсы для борьбы с пандемией.

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