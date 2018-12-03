Мэр литовского Вильнюса опозорился, приписав Бушу-старшему слова его сына

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс извинился в своем Facebook за то, что приписал слова бывшего президента США Джорджа Буша-младшего его отцу. В своем обращении политик назвал свои слова «позором».

В своем посте политик назвал Буша-старшего «великим человеком», который оказал Литве много помощи. При этом он извинился за то, что написал о его сыне Джордже Уокере Буше.

По словам Шимашюса, ему жаль, что от волнения он ошибся и мог ввести в заблуждение или оскорбить кого-то. Шимашюс заявил, что получил «хороший урок» и отныне будет напоминать себе о том, что в минуту волнения нужно глубоко вдохнуть, прежде чем говорить что-то.

«Первая эмоция может привести к ошибке, которая будет позором…» — написал мэр.

Ранее литовские СМИ сообщили, что Шимашюс выразил в своем Facebook соболезнования в связи со смертью 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, однако приписал ему слова 43-го президента США Джорджа Буша-младшего.