Мэр Курильского района назвал глупостью призывы к блокаде проливов

Мэр Курильского района (Итуруп) на Сахалине Вадим Рокотов в четверг, 11 марта, раскритиковал призывы японского политолога Акио Каватао блокировать проливы между Россией и Японией.

9 марта Каватао в статье на портале Newsweek Japan для решения проблемы Южных Курил предложил продемонстрировать РФ способность Японии заблокировать проливы между материковой Россией и островами.

«Японец, отставной дипломат. Заявление глупое — каким образом заблокировать? Войну нам объявить что-ли? Кто рискнет... Ну, а системы ракетного вооружения на Итурупе за считаные секунды «убьют» любую блокировку. А про долгую работу и не торопиться и прочее — это нам давно ясно. Они не отступят, а мы на отдадим», — цитирует Рокотова «РИА Новости».

Как сообщил агентству главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, идея блокировки южных Курил является несбыточной в связи с тем, что действующее российское законодательство и военный потенциал Москвы не позволят Токио осуществить эти намерения.

«С практической точки зрения рассуждения отставного японского дипломата являются абсолютно бессодержательными — поправки к российской конституции навсегда закрепили статус южных Курил как неотъемлемой части территории РФ. Все рассуждения вроде «давайте дождемся удобного момента, а потом предъявим территориальные претензии» или «создадим внутри России общественное мнение за отделение Курил и передачу их Японии» являются ненаучной фантастикой и реализованы не будут», — объяснил Коротченко.

Эксперт призвал японскую сторону отказаться от территориальных претензий к Москве с целью развития отношений с Россией.