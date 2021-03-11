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Мэр Курильского района назвал глупостью призывы к блокаде проливов
11 марта 2021, 15:55 • 138 • Политика
Мэр Курильского района (Итуруп) на Сахалине Вадим Рокотов в четверг, 11 марта, раскритиковал призывы японского политолога Акио Каватао блокировать проливы между Россией и Японией.
9 марта Каватао в статье на портале Newsweek Japan для решения проблемы Южных Курил предложил продемонстрировать РФ способность Японии заблокировать проливы между материковой Россией и островами.
«Японец, отставной дипломат. Заявление глупое — каким образом заблокировать? Войну нам объявить что-ли? Кто рискнет... Ну, а системы ракетного вооружения на Итурупе за считаные секунды «убьют» любую блокировку. А про долгую работу и не торопиться и прочее — это нам давно ясно. Они не отступят, а мы на отдадим», — цитирует Рокотова «РИА Новости».
Как сообщил агентству главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, идея блокировки южных Курил является несбыточной в связи с тем, что действующее российское законодательство и военный потенциал Москвы не позволят Токио осуществить эти намерения.
«С практической точки зрения рассуждения отставного японского дипломата являются абсолютно бессодержательными — поправки к российской конституции навсегда закрепили статус южных Курил как неотъемлемой части территории РФ. Все рассуждения вроде «давайте дождемся удобного момента, а потом предъявим территориальные претензии» или «создадим внутри России общественное мнение за отделение Курил и передачу их Японии» являются ненаучной фантастикой и реализованы не будут», — объяснил Коротченко.
Эксперт призвал японскую сторону отказаться от территориальных претензий к Москве с целью развития отношений с Россией.
Акио Каватао долгое время работал в МИД Японии, он трижды был в командировках в посольстве в СССР и России. В качестве приглашенного профессора политолог преподает в Токийском университете и университете Васэда.
15 февраля член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что Японии следует заключить с Россией мирный договор без всяких предварительных условий. Генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като заявил, что Япония намерена упорно добиваться решения территориального вопроса с Россией.
7 февраля премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга рассказал, что отсутствие мирного договора с Россией и нерешенный вопрос «северных территорий», как в Японии называют российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды, вызывают глубокое сожаление.
По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор из-за притязаний Токио на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды. Япония продолжает их считать своими северными территориями, хотя по итогам войны они перешли СССР.
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