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Мэр Курильска ответил премьеру Японии на его заявление о Курилах

12 октября 2021, 13:30  •  64 • Политика
На Курильских островах японцев ждут в качестве гостей-туристов или предпринимателей, но только на условиях главенства российского законодательства. Об этом 12 октября заявил мэр Курильска (город на острове Итуруп) Вадим Рокотов, комментируя слова нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что на острова южной части Курильской гряды распространяется суверенитет Токио.
«Заявления подобного рода звучат постоянно. Мы к ним уже привыкли. С приходом каждого нового лидера Японии звучит призыв о решении территориального вопроса. Хочу напомнить о принятых недавно поправках в нашу Конституцию, в которой говорится о недопущении отчуждения территорий. Жители Курил единодушно проголосовали за эти поправки», — цитирует Рокотова «РИА Новости».
По его словам, курильчане с удовольствием примут японских граждан на курильской земле в качестве гостей-туристов или для бизнеса.
«Мы за развитие дружбы и добрососедских отношений между нашими странами. Мы готовим к сдаче две шикарные школы, открываем бассейны, кинотеатры, асфальтируем дороги. По-моему, все это ясно дает понять, что это наши территории», — отметил мэр Курильска.
Ранее, 12 октября, первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Россия неделима, границы страны пересмотру не подлежат, а любое посягательство на территорию РФ будет расцениваться как агрессия.
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии «Известиям» назвал заявление Кисиды «ничем не обоснованным и рассчитанным на внутреннюю аудиторию».
О якобы суверенитете Токио над Южными Курилами японский премьер сказал 12 октября в ходе дебатов в нижней палате парламента.
8 октября Фумио Кисида во время выступления на заседании нижней палаты парламента заявил, что мирный договор между Японией и Россией будет заключен только при решении территориального вопроса.
7 октября Кисида провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. После него японский премьер-министр рассказал журналистам, что Япония продолжает претендовать на острова южной части Курил, эта позиция страны остается неизменной. В ходе разговора российская и японская стороны, как заявил Кисида, подчеркнули готовность вести переговоры по мирному договору.
3 сентября президент России на пленарном заседании Восточного экономического форума назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией. Он напомнил о поправке в Конституцию, где отмечено, что Южные Курилы — навечно часть РФ. Однако это не меняет заинтересованности Москвы в заключении мирного договора по итогам Второй мировой войны, подчеркнул Путин.
4 июня Путин заявил, что японская позиция очень часто менялась начиная с 1956 года, где речь шла о двух островах Курильской гряды. Он также добавил, что после возобновления переговоров речь шла именно о двух островах, однако позиция Японии вновь изменилась, и речь пошла уже о четырех островах. Россия и СССР никогда с этим не соглашались, указал глава государства.
По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.
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