Мэр Киева Виталий Кличко летал из Швейцарии в Вену, чтобы там встретиться с Дмитрием Фирташем и пошептаться о сокровенном

Чтобы, не привлекая внимания, встретиться со своим бессменным спонсором, которого цепкая европейская Фемида не выпускает из алчных дланей, Кличко пришлось предпринять настоящую спецоперацию. Вылетел он якобы отдыхать в Швейцарию, уединившись с небольшой группой поддержки в отеле Hulm городишка Сент-Мориц. Ничего необычного, просто альпийский тур. Но в Сент-Морице киевскому градоначальнику не сиделось, и он, кружными путями, оказался у Фирташа в Вене, где провёл то ли сутки, то ли двое.

Зачем Кличко понадобилось втихаря о чём-то срочно перетереть тет-а-тет с невыездным Фирташем, можно даже не гадать. Офис президента Зеленского, вопреки всем негласным договорённостям, продолжает прессовать киевского мэра, явно выдавливая его из кресла. А уходить Кличко не планирует, во всяком случае, в никуда. В этом году, возможно, пройдут досрочные выборы в Раду – этим сегодня вовсю занимаются Виктор Медведчук и Юлия Тимошенко, составившие «антизеленский» альянс. И Кличко мог бы присоединиться к альянсу – но этот шаг ему нужно было обговорить со спонсором, Фирташем. Правда, сделать это следовало не засветившись, но угловатый Кличко, признаться, так не умеет. Короче говоря, мэр спалился по полной. То ли сопровождавшая его девица по имени Настя всё-таки выложила в социальных сетях венские фотографии, то ли «дали течь» верные советники Кличко Зозуля и Андронов, – так или иначе, о венском зигзаге Кличко прознали в Киеве.

Чем это грозит Кличко? Разве что тем, что былые договорённости с Зеленским президентский офис может теперь и обнулить – ведь Кличко обещал президенту, что никаких совместных политических манёвров с Фирташем он больше ни-ни. Так что давление на мэра, конечно, усилится, зато он теперь сможет и свою партию «Удар», не особо шифруясь, подготовить к досрочным парламентским выборам, и перейти от непубличных к публичным переговорам с Тимошенко и Медведчуком. Уже понятно, что Фирташ по этому случаю откроет свою бездонную кубышку, и это тревожный сигнал для Зеленского. Ну а у неожиданно «приросшего» известным боксёром альянса появляются новые возможности – в том числе и в столице, которой всё ещё руководит Кличко.