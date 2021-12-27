Мэр Киева Виталий Кличко приказал ждать "самого худшего". Он рассказал, что нужно сделать перед "вторжением России". В частности, развернуть систему территориальной обороны города.

В Киеве состоялось совещание по безопасности, в котором приняли участие мэр, главы департаментом муниципальной безопасности, сотрудники полиции, прокуратуры, ВСУ, а также командования украинской армии.

"Заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к самому худшему", - заявил Виталий Кличко.

По его мнению, необходим чёткий план, по которому можно будет действовать в критической ситуации. Следует также отработать координацию и действия различных служб.

На официальном портале Киева сказано, что систему территориальной обороны развернут "в ближайшее время". На январь запланированы командно-штабные учения. В бригады территориальной обороны активно набирают резервистов.

Ранее замглавы Киевской городской администрации по муниципальной безопасности Андрей Крищенко отрапортовал о подготовке к "вторжению" России в украинской столице. "Начнём с бомбоубежищ", - заявил он и перечислил запланированные мероприятия.

На Западе искусственно нагнетается паника относительно "агрессии" России и скопления русских войск на границах с Украиной. В Кремле неоднократно объясняли: личный состав и техника армии России перемещается по территории своей страны, не неся никакой угрозы другим государствам.

Обвинения Запада и Украины в готовящемся "вторжении" и "нападении" беспочвенны. Россия неоднократно подчёркивала: эта информация транслируется для того, чтобы обосновать размещение военной техники НАТО вблизи русских границ.