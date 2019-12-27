Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях

Мэр Херсона Владимир Николаенко, а также депутаты горсовета ответили на слова российского лидера Владимира Путина о том, что юг Украины, Причерноморье в частности, является исконно российской территорией. Об этом заявили в пресс-службе мэрии.

«Мы два десятилетия закрывали глаза на то, что они называли Крым российским, и зря», — приводятся слова Николаенко.

Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».

«Всё остальное — это территории, которыми московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварству», — добавил он.

По его словам, «московиты сумели построить великую империю», нарушая договорённости, пренебрегая обещаниями и создавая внутренние кризисы в соседних государствах.

Как рассказал Николаенко, ему трудно представить, как Путин мог решить, что Россия имеет какое-то отношение к «прекрасному и далёкому от московских болот» Причерноморью.

Подчёркивается, что его обращение поддержали 33 депутата.

19 декабря Путин, выступая на большой пресс-конференции, рассказал о решении Владимира Ленина передать УССР «исконно русские территории», которые «к Украине вообще никогда не имели никакого отношения».

Глава государства отметил, что всё Причерноморье, западные российские земли были переданы Украине со странной формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата».

Слова российского президента прокомментировали в Министерстве иностранных дел Украины, призвав обратиться к истории и говорить «о корнях, а не о последствиях».

Позднее в Государственной думе оценили реакцию украинского ведомства.