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Мэр Харькова сделал смелое предложение Киеву о переговорах с Россией: "Мы должны покаяться"
03 июня 2019, 09:39 • 131 • Политика
Мэр Харькова Геннадий Кернес возмутился тем, что Киев не желает идти на прямые переговоры с Россией, и сделал по этому поводу смелое заявление. "Мы должны покаяться", - призвал градоначальник, напомнив, что на Украине после обвинений никогда не просят прощения.
Вопрос о прямых переговорах с Россией с новой силой стали поднимать в политической повестке сразу же, как только в должность вступил новый президент Украины Владимир Зеленский. Советчиков полно - кто считает, что нужно идти на прямой диалог с Москвой и налаживать отношения, разрушенные за пять лет президентства Петра Порошенко. Кто-то уверяет, что нужно следовать прежним курсом.
Мэр Харькова Геннадий Кернес так и вовсе на съезде партии "Доверяй делам" сделал весьма смелое предложение Киеву о переговорах с Россией.
"Я считаю, что все должно решаться с умом, - отметил градоначальник. - И мы должны в первую очередь покаяться".
Он также отметил, что сначала на Украине бросают обвинения, "а потом находим крайних и никогда не просим прощения".
При этом мэр не менее решительно сказал то, о чём в самом Киеве говорят немногие.
"Почему кто-то стесняется прямых переговоров с Россией? Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией? Потому что это страна-агрессор? А не страна-сосед?" - цитирует Кернеса агентство "МедиаПорт".
Сам градоначальник заявил, что никогда не будет "стоять и просить пощады" у тех радикалов, что "сегодня или завтра выйдут к стенам наших административных зданий и будут делать все что угодно".
Кернес также отметил, что его партия поддержит все инициативы о приостановлении войны в Донбассе.
"Минский формат должен быть оживлен и продлен, - отметил мэр и добавил: - Альтернативы нет".
По словам градоначальника, пока надо начинать работу с украинцами "по ту сторону фронта".
"Хватит прятать героев, надо возвращать живых", - резюмировал мэр, добавив, что он за "здравый смысл, а не политиканство".
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