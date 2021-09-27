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Мэр города под Одессой запутался в украинском языке - видео

27 сентября 2021, 20:40  •  103 • Политика
Фото: Yevhen Liubimovukrinform / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Чиновники малороссийских регионов Незалежной не справляются с изображением мовы
Мэр Кодыма Одесской области Сергей Лупашко опозорился, пытаясь на государственном языке поздравить жителей с днем города. Видеоконфуза градоначальника разлетелось по соцсетям.
Судя по кадрам, сначала пан Лупашко старательно подбирал слова мовы по бумажке. Но что-то у него там стало расплываться в голове. Тогда он достал из кармана очки, вероятно, думая, что с их помощью что-то для него в украинской лексике срастется, и снова принялся зачитывать подготовленный текст.
Однако и это чиновника не спасло: он запинался почти на каждом слове, коверкал мову и в итоге так и не мог связать два слова. Градоначальник извинился под аплодисменты собравшихся.

Как отмечает телеграм-канал "Донбасс решает", в Кодыме проживает всего лишь 8700 граждан, 94% которых являются этническими украинцами. И все они теперь "потешаются над своим мэром", отмечает издание и указывает, какое данная ситуация может иметь отношение к воюющему Донбассу.
"А самое непосредственное – именно такого не захотел себе Донбасс, именно против таких шароварных извращений он восстал. Донбасс просто не захотел выглядеть по-клоунски. Не к лицу это трудовому человеку", – комментируют авторы аккаунта феерическое выступление пана Лупашко.
Напомним, ранее в июле текущего года языковый казус произошел с другим одесским чиновником. Во время заседания городского совета глава Управление капитального строительства Борис Панов не смог выговорить название своего департамента на украинском языке.
Чиновник тоже что-то там блеял и мычал, а потом и вовсе замолчал, поскольку так и не вспомнил нужных слов на мове.

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