Мэр города под Одессой запутался в украинском языке - видео

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Чиновники малороссийских регионов Незалежной не справляются с изображением мовы

Мэр Кодыма Одесской области Сергей Лупашко опозорился, пытаясь на государственном языке поздравить жителей с днем города. Видеоконфуза градоначальника разлетелось по соцсетям.

Судя по кадрам, сначала пан Лупашко старательно подбирал слова мовы по бумажке. Но что-то у него там стало расплываться в голове. Тогда он достал из кармана очки, вероятно, думая, что с их помощью что-то для него в украинской лексике срастется, и снова принялся зачитывать подготовленный текст.

Однако и это чиновника не спасло: он запинался почти на каждом слове, коверкал мову и в итоге так и не мог связать два слова. Градоначальник извинился под аплодисменты собравшихся.

Как отмечает телеграм-канал "Донбасс решает", в Кодыме проживает всего лишь 8700 граждан, 94% которых являются этническими украинцами. И все они теперь "потешаются над своим мэром", отмечает издание и указывает, какое данная ситуация может иметь отношение к воюющему Донбассу.

"А самое непосредственное – именно такого не захотел себе Донбасс, именно против таких шароварных извращений он восстал. Донбасс просто не захотел выглядеть по-клоунски. Не к лицу это трудовому человеку", – комментируют авторы аккаунта феерическое выступление пана Лупашко.

Напомним, ранее в июле текущего года языковый казус произошел с другим одесским чиновником. Во время заседания городского совета глава Управление капитального строительства Борис Панов не смог выговорить название своего департамента на украинском языке.

Чиновник тоже что-то там блеял и мычал, а потом и вовсе замолчал, поскольку так и не вспомнил нужных слов на мове.

