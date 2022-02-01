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Мэр Евпатории Тихончук подал в отставку

01 февраля 2022, 20:25  •  113 • Политика
Мэр Евпатории Роман Тихончук написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом во вторник, 1 февраля, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Провел встречу с главой администрации Евпатории Романом Георгиевичем Тихончуком. По итогам оценки своей деятельности и результатов работы он написал заявление об увольнении по собственному желанию», — написал он в своем Telegram-канале.
Работа администрации города продолжается в штатном режиме, структура останется без изменений, подчеркнул Аксенов.
Он также добавил, что решение о назначении исполняющего обязанности главы администрации города будет принято 2 февраля.
Сам Тихончук подтвердил, что добровольно принял решение покинуть пост главы администрации Евпатории.
«Сегодня, взвесив все за и против и понимая, что нужно двигаться дальше, я решил покинуть пост главы администрации города Евпатории. В свое время, принимая непростое для себя решение возглавить городскую администрацию, я осознавал, какая это большая ответственность перед родным городом и горожанами», — написал он на своей странице в Instagram.
В октябре 2021 года Аксенов объявил выговоры Тихончуку и мэру Бахчисарая Дмитрию Скобликову. Тихончук получил выговор за срыв сроков реализации инфраструктурных проектов, Скобликов — за плохую уборку города и состояние детских площадок.
Тихончук был назначен главой администрации Евпатории 28 октября 2019 года после отстранения от данной должности Андрея Филонова.
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