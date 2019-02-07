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Мэр Днепра выступил против переименования Днепропетровской области

07 февраля 2019, 20:09  •  102 • Украина
Мэр Днепра Борис Филатов высказался против переименования Днепропетровской области Украины в Сичеславскую.
 
© dniprorada.gov.ua
 

«Я категорически против переименования области искусственно выдуманным словом. Это не парламент, а клуб политических самоубийц», — написал он в Facebook.

При этом Филатов добавил, что у парламента «ничего не выйдет».

Ранее стало известно, что Рада направила депутатский законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую на экспертизу в Конституционный суд (КС) страны.

Законопроект о переименовании Днепропетровской области был внесён в Раду в апреле 2018 года.

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