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Мэр дал интервью без штанов, забыв о зеркале: "Новый год начался ужасно неловко"

07 января 2021, 19:15  •  266 • В мире
Мэр Антверпена, второго по величине города Бельгии, дал интервью без штанов, забыв о зеркале. Он понял свою ошибку, лишь когда ему прямо указала на конфуз собеседница. Градоначальник поспешил извиниться: "Новый год начался ужасно неловко".
Глава Антверпена, второго по величине города Бельгии, Барт де Вевер попал в очень неловкую ситуацию в прямом эфире, пишет Politico.
Мэр беседовал с ведущей местной радиостанции Radio 2, давая праздничное интервью. Изображение транслировалось в прямом эфире.
Журналистка сделала собеседнику комплимент, похвалив его рубашку, но после поинтересовалась, почему он не надел под неё штаны.
Вевер спохватился, спросив, откуда она знает, но быстро осознал, что выбрал неудачный ракурс для съёмки. Так, за ним находилось зеркало, и в его отражении отчетливо виднелись голые ноги и нижнее бельё градоначальника.
Мэр извинился, заметив, что совсем не учёл положения камеры, и с сожалением добавил, что 2021 год начался для него "ужасно неловко".

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