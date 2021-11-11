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Мэр Чернигова дал оценку НАТО: «Абсолютно неэффективная какая-то фигня»

11 ноября 2021, 02:20  •  99 • Украина

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко высказал свою точку зрения относительно курса Украины в Североатлантический альянс, который при Петре Порошенко, как известно, ещё и был внесён в Конституцию.

Свой комментарий на сей счет городской голова Чернигова огласил во время заседания городского совета.

Атрошенко скептически относится и к этому курсу Украины, и к самому НАТО. Он пояснил, что НАТО еще никого не защитило.

«Сегодня мы говорим о НАТО: что нам нужно вступать в НАТО. Да фигня это все! Это абсолютно неэффективно, как уже неоднократно свидетельствовало, какая-то там... условно говоря... клуб. Кого он защитил в последнее время (из тех) на кого нападали или Америка, или Россия? Кого защитило НАТО?! Никого!», — отметил Атрошенко.

Мэр, как пример неэффективности Альянса, привел операции НАТО во время событий в Югославии в 1990-х годах.

«Бомбили Югославию. В центре Европы. Устанавливали демократию. Авиаударами демократия устанавливается? Другие «точки»... Где по ним была позиция НАТО?», - отметил он.

Также он отметил, что Россия «творит, что хочет», а НАТО бездействует.

«Россия творит, что хочет. Что хочет, то творит. Крым забрала, провела какой-то референдум, выборы. Какие действия НАТО? Донбасс, скажем, при непрямом, но опосредованном участии России... Какие действия НАТО? Эффективные? Нет», - заявил Атрошенко.

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