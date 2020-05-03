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Мэр Черкасс объявил войну Зеленскому

03 мая 2020, 15:10  •  85 • Украина

Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что город будет сопротивляться в случае преследования за решение смягчить карантин.

Конфликт начался в четверг, 30 апреля, когда черкасский горсовет снял некоторые карантинные ограничения вопреки решению правительства страны. В ответ Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозили Бондаренко последствиями, а Нацполиция начала расследование уголовного дела.

«Я думал, когда вы победите, у нас будет закон один для всех. Придет весна, у нас зелено, и будем сажать – только не городских голов, а коррупционеров. Я думал, вы будете садить за кнопкодавство, я думал, вы будете садить своих соратников, садить за "Велюр"», – сказал Бондаренко.

Он отметил, что готов отвечать, однако только после того, как за свои действия ответят «слуги народа».

«Черкассы будут оказывать сопротивление, запомните! Черкассы – свободный казацкий город, и, если нужно объединить Украину, мы объединим Украину. И помните, никто в жизни не одолел Черкассы, не одолел Холодный Яр, не одолел дух Богдана Хмельницкого и Тараса Шевченко, помните это», – добавил черкасский городской голова.

Отметим, мэр Черкасс разрешил работу парикмахерских, салонов красоты, объектов спортивной инфраструктуры, летних площадок заведений ресторанного хозяйства, магазинов по продаже непродовольственных товаров, электротоваров, мебели, книжной продукции, рынков и ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов, а также городских парков и скверов и расположенных на их территории аттракционов.
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