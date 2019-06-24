Мэр Челябинска подал заявление об отставке

Мэр Челябинска Владимир Елистратов подал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщает «Уралинформбюро» со ссылкой на пресс-службу городской думы.

В пресс-службе отметили, что дума проведет внеочередное заседание и проголосует за это решение.

Елистратов возглавил мэрию Челябинска в ноябре 2018 года, сменив Евгения Тефтелева. До февраля 2019 года он был временно исполняющим обязанности мэра. До этого, с октября 2015 года, он был заместителем главы города по правовым и имущественным вопросам.

Информация о том, что Елистратов может подать в отставку, появилась в СМИ вечером 23 июня. Мэр города позже подтвердил ее.