Меняйло заявил о нерешенных проблемах в ЖКХ и энергетике в Хакасии

Проблемы в ЖКХ и энергетики Хакасии до сих пор не решены, сообщил полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло в ходе совещания по вопросам прохождения республикой отопительного периода 2019–2020 годов. Его слова цитирует «Агентство информационных сообщений» в четверг, 5 декабря.

Полпред констатировал, что Хакасия подготовилась к зиме хуже всех из сибирских регионов.

«Оценка готовности муниципалитетов к зиме подтвердила, что многие вопросы остались нерешенными», — отметил полпред.

Меняйло подчеркнул, что зима уже в полном разгаре, а паспорта готовности к отопительному сезону получили лишь 67% муниципалитетов. Он отметил, что даже несмотря на увеличение процента готовности по сравнению с прошлым годом, Хакасия по этому показателю остается худшим среди субъектов сибирского федерального округа. По его словам, в нескольких муниципалитетах предзимние работы не выполняются на протяжении от двух до пяти лет.

Еще одной причиной стало то, что власти Хакасии не выделили необходимые средства на предзимние работы. Для подготовки к отопительному сезону требовалось более 630 млн рублей, фактически же по состоянию на 1 декабря бюджетные и коммунальные организации получили только 312 млн рублей. Из-за нехватки средств продолжается ухудшение коммунальной инфраструктуры, а следовательно, увеличивается количество коммунальных аварий.

Меняйло отметил, что попытки реформирования отрасли предпринимаются. Так, взамен неэффективных муниципальных организаций создаются казенные предприятия ЖКХ. Однако сложности по-прежнему остаются в обеспечении финансовой устойчивости коммунальных предприятий и погашения ими огромной задолженности за электроэнергию. Продолжают увеличиваться и задолженности по зарплате перед работниками ЖКХ.

«Принятая программа мероприятий по стабилизации ЖКХ региона не стала реальным инструментом для решения существующих проблем. Ее нужно актуализировать и учесть рекомендации Минстроя России», — подчеркнул полпред.

Он также отметил, что региональные органы власти и органы местного самоуправления должны решать проблемы сообща.

Ранее в Хакасии работала группа специалистов из Минстроя России, которая подготовила для региональных властей рекомендации по решению проблем в системе ЖКХ. Однако в августе на межрегиональном совещании по подготовке к зиме отмечалось, что власти Хакасии не до конца учли выводы и рекомендации рабочей группы.

29 августа сообщалось, что в Хакасии оригинально решили проблему подготовки к зиме. Чтобы не сорвать отопительный сезон, власти предложили поднять тарифы на услуги ЖКХ. Если в среднем по стране рост составил 3% в год, то в Хакасии — 15%.