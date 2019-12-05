Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Перепутал историю страны с рекламой: Медведева поймали на ошибке в ходе пресс-ко...
"Подогреть" США? Американец рассказал, зачем Россия показала "Ава...
Нам втирают, что 90ые были "святыми" (Руслан Осташко)
"Слуги народа" Зеленского устроили в Раде "гражданскую войну"...
Главная / Политика

Меняйло заявил о нерешенных проблемах в ЖКХ и энергетике в Хакасии

05 декабря 2019, 21:39  •  39 • Политика
Проблемы в ЖКХ и энергетики Хакасии до сих пор не решены, сообщил полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло в ходе совещания по вопросам прохождения республикой отопительного периода 2019–2020 годов. Его слова цитирует «Агентство информационных сообщений» в четверг, 5 декабря.
Полпред констатировал, что Хакасия подготовилась к зиме хуже всех из сибирских регионов.
«Оценка готовности муниципалитетов к зиме подтвердила, что многие вопросы остались нерешенными», — отметил полпред.
Меняйло подчеркнул, что зима уже в полном разгаре, а паспорта готовности к отопительному сезону получили лишь 67% муниципалитетов. Он отметил, что даже несмотря на увеличение процента готовности по сравнению с прошлым годом, Хакасия по этому показателю остается худшим среди субъектов сибирского федерального округа. По его словам, в нескольких муниципалитетах предзимние работы не выполняются на протяжении от двух до пяти лет.
Еще одной причиной стало то, что власти Хакасии не выделили необходимые средства на предзимние работы. Для подготовки к отопительному сезону требовалось более 630 млн рублей, фактически же по состоянию на 1 декабря бюджетные и коммунальные организации получили только 312 млн рублей. Из-за нехватки средств продолжается ухудшение коммунальной инфраструктуры, а следовательно, увеличивается количество коммунальных аварий.
Меняйло отметил, что попытки реформирования отрасли предпринимаются. Так, взамен неэффективных муниципальных организаций создаются казенные предприятия ЖКХ. Однако сложности по-прежнему остаются в обеспечении финансовой устойчивости коммунальных предприятий и погашения ими огромной задолженности за электроэнергию. Продолжают увеличиваться и задолженности по зарплате перед работниками ЖКХ.
«Принятая программа мероприятий по стабилизации ЖКХ региона не стала реальным инструментом для решения существующих проблем. Ее нужно актуализировать и учесть рекомендации Минстроя России», — подчеркнул полпред.
Он также отметил, что региональные органы власти и органы местного самоуправления должны решать проблемы сообща.
Ранее в Хакасии работала группа специалистов из Минстроя России, которая подготовила для региональных властей рекомендации по решению проблем в системе ЖКХ. Однако в августе на межрегиональном совещании по подготовке к зиме отмечалось, что власти Хакасии не до конца учли выводы и рекомендации рабочей группы.
29 августа сообщалось, что в Хакасии оригинально решили проблему подготовки к зиме. Чтобы не сорвать отопительный сезон, власти предложили поднять тарифы на услуги ЖКХ. Если в среднем по стране рост составил 3% в год, то в Хакасии — 15%.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



39
Источник
Похожие новости
05 декабря 2019, 18:24
"Один или два": Медведев не сразу высчитал место экономики США в отношениях с Россией
05 декабря 2019, 15:09
"Мать родную продадут": Президента Польши уличили в лицемерии к русским
05 декабря 2019, 21:39
Лавров ответил Берлину на требования признаться в убийстве
05 декабря 2019, 18:24
"Где-то снова зачесалось": Медведев сравнил допинговые скандалы с бесконечным сериалом
05 декабря 2019, 02:09
Ведите себя коллектно: взыскателей долгов хотят отучить от методов 90-х
05 декабря 2019, 18:24
Медведев назвал большой ценностью Союзное государство
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 декабря 2019, 02:09
Опережая график: Москва готова к энергетическому самоуничтожению Прибалтики
05 декабря 2019, 11:54
"В очередной раз не сработало": Космонавт разгромил мечты США о "начал...
05 декабря 2019, 08:39
Зелёное безумие начинает шествие по миру?
05 декабря 2019, 05:24
Восемь часовых поясов, икра и живая музыка: Даже на Западе пришли в восторг от русско...
05 декабря 2019, 02:09
Берлин решил не играть против России и уколол Британию делом Скрипаля - источник
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 декабря 2019, 05:54
В Госдуме ответили на резкое заявление Авакова об отношениях РФ и Украины
29 ноября 2019, 04:24
Украинская делегация прервала доклад депутата Госдумы от Крыма на форуме ООН в Женеве
03 декабря 2019, 17:39
Спецы Киева погибли, охотясь на людей в Донбассе: о цинизме СБУ заявили журналисты
04 декабря 2019, 09:54
"На Украине беспредел": Солист группы "Грибы" неожиданно заступился за "типичное донбасское быдло" перед Дудем
29 ноября 2019, 02:54
«Он бы меня просто переехал»: в Ростовской области глава города, предположительно, «посадил» на капот автомобилиста
02 декабря 2019, 15:39
"В чём дело?!" Сами украинцы возмутились подтасовкой фактов для захвата территорий России
05 декабря 2019, 08:39
Встреча беспилотной авиации НАТО с «Панцирем-С1Э» пошатнула воздушные замки Пентагона. Сюрприз из Тулы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.