Меняйло прибудет в Северную Осетию 12 апреля

Сергей Меняйло, назначенный в пятницу, 9 апреля, врио главы Северной Осетии, сообщил, что планирует прибыть в регион 12 апреля.

«В понедельник я буду в регионе, и буду представлен полномочным представителем президента в СКФО, с ним этот вопрос согласован», — цитирует его ТАСС.

В этот же день президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Меняйло врио главы Северной Осетии, передает RT.

Ранее Меняйло командовал Новороссийской морской базой Черноморского флота, после этого был назначен заместителем командира Черноморского флота.

В 2010 году находился в числе трех кандидатов на пост главы Северной Осетии, представленных на тот момент президенту Дмитрию Медведеву партией «Единая Россия».

В 2014 году Меняйло стал губернатором Севастополя, а в 2016 году ушел в отставку по собственному желанию. Был назначен полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе, передает НСН.

Накануне Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Решение уйти в отставку ранее принял сам чиновник

Врио губернатора Ульяновской области был назначен Алексей Русских.