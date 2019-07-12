«Меняется стиль, но не цели»: как Байден собирается вернуть США «главную роль» в мире

Бывший вице-президент Джо Байден заявил, что восстановит мировое лидерство США в случае своей победы на выборах в 2020 году. Он также намерен возобновить действие международных договоров, из которых Соединённые Штаты вышли при Трампе, и продлить соглашение СНВ-III с Россией. Среди других обещаний Байдена — прекращение войн в Афганистане и на Ближнем Востоке, а также возвращение доверия мировых держав к Вашингтону. При этом политик раскритиковал Дональда Трампа за его переговоры с Владимиром Путиным. По мнению экспертов, внешнеполитическая программа Байдена полна противоречий, а его стремление вернуть миропорядок, существовавший до Трампа, утратило актуальность как внутри страны, так и на международной арене.

Кандидат на пост президента США Джо Байден анонсировал внешнеполитическую часть своей предвыборной программы. В ходе выступления в Нью-Йорке бывший вице-президент резко раскритиковал курс действующего главы Белого дома. Главной претензией Байдена к Дональду Трампу стало то, что он «угрожающе некомпетентен» и «не способен быть мировым лидером», а его политика, по словам Байдена, угрожает интересам США. Сам вице-президент Соединённых Штатов пообещал восстановить утраченные позиции на международной арене.

«Мир сам себя не организует. Если мы не будем заниматься формированием норм и институтов, регулирующих международные отношения, то образовавшийся вакуум наверняка заполнит какая-нибудь другая страна. А может, никто этого не сделает. Тогда воцарится хаос. И это подводит меня к заключительному тезису: внешнеполитический курс Байдена вернёт Америке главную роль», — заявил 76-летний политик.

Напомним, что претендующий на роль главного кандидата от Демократической партии на выборах президента США в 2020 году Джо Байден долгое время лидирует в предвыборной гонке. Согласно опубликованному 11 июня опросу, проведённому по заказу телеканала NBC News и Wall Street Journal, он пока опережает своих соперников из демократической партии с 26% поддержки. Рейтинг ближайшего конкурента Байдена — сенатора Элизабет Уоррен — составляет 19%.

Более того, по информации американских социологов, Джо Байден может стать и опасным соперником для Дональда Трампа. Так, согласно опросу Washington Post и ABC News, проводившемуся с 28 июня по 1 июля, у Байдена есть все шансы победить действующего американского президента с большим преимуществом. В случае, если бы оба политика сошлись в предвыборной схватке, за Байдена, по данным опроса, проголосовали бы 53% избирателей, а за Трампа — всего 43%. При этом, как показали итоги того же социсследования, сенатор Камала Харрис могла бы одержать верх над Трампом с перевесом в 2%, а Берни Сандерс — в 1%.

Отношения с Россией

По словам Джо Байдена, политика Трампа, основанная на принципе «Америка прежде всего», ведёт лишь к изоляции Соединённых Штатов. Для того, чтобы исправить положение, Вашингтон, по его словам, должен восстановить доверие к себе, утраченное из-за неуважения Трампа к международным соглашениям. Среди обещаний Байдена — отмена запрета на иммиграцию в США из мусульманских стран, прекращение торговых войн с Китаем и союзниками по НАТО, возвращение США в «ядерную сделку» с Ираном и Парижское соглашение по климату, а также продление договора СНВ-III с РФ.

«Я буду добиваться продления срока действия договора СНВ-III, одного из столпов стратегической стабильности в отношениях между США и Россией, а также намерен использовать его как основу для новых соглашений в сфере контроля над вооружениями», — подчеркнул Байден.

При этом политик в очередной раз обвинил Россию во вмешательстве в американские президентские выборы в 2016-м и поставил себе в заслугу борьбу с отражением этой «угрозы» в администрации Обамы. Также Байден раскритиковал Трампа за переговоры с Владимиром Путиным в прошлом году в Хельсинки, и в этом — на саммите G20.

«Он многократно пасовал перед Владимиром Путиным вопреки интересам США, вопреки американскому разведсообществу и, я бы сказал, вопреки интересам американского народа», — охарактеризовал Байден поведение Трампа на его встрече с Путиным в Финляндии.

Дональд Трамп и Владимир Путин на саммите в Хельсинки

Reuters

© Kevin Lamarque

Комментируя речь Байдена, аналитики отметили непоследовательность его внешнеполитической программы.

«Здесь очень серьёзные противоречия, не совсем понятно, каким образом вести переговоры и спасать мир от ядерной войны, отказываясь от диалога с Москвой. Тут концы с концами не сходятся», — констатировал в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Эксперт пояснил, что в случае победы Байдена «шансы на спасение договора СНВ-III возрастут, но при этом могут резко осложниться региональные аспекты российско-американских отношений».

Например, как напоминает эксперт, накануне антироссийских протестов в Грузии в этой стране побывал советник Байдена Майкл Карпентер, выступивший против политики «открытых дверей» со стороны Тбилиси в отношении российских туристов и бизнеса.

Также, по словам политолога, непонятно, как Байден сможет решить вопрос с продлением СНВ-III, отказываясь от равноправного и уважительного диалога с российским лидером.

Во имя демократии

Приоритетным направлением своей внешней политики Джо Байден назвал глобальное распространение демократии. По его словам, лишь США смогут выполнить такую миссию. Ради этого он пообещал усилить финансирование неправительственных организаций, действующих в других странах, и провести в Вашингтоне саммит, посвящённый укреплению демократии во всём мире.

При этом ведущий кандидат от демократов жёстко раскритиковал руководство Турции, Венгрии, Филиппин и Саудовской Аравии. Этих союзников США Байден обвинил в авторитаризме и приверженности нелиберальным ценностям. Эр-Рияду он пригрозил также прекращением поддержки военной кампании в Йемене.

Саудовские войска в Йемене

Reuters

© Faisal Al Nasser

«Мы Соединённые Штаты Америки, и мы диктаторов не жалуем», — заявил кандидат в президенты США.

По мнению экспертов, упрекая Трампа в том, что он испортил отношения с союзниками, Байден рискует пойти по тому же пути.

«Далеко не все союзники Америки — сторонники тех самых либеральных ценностей. Если будущий американский президент будет проводить внешнюю политику исключительно на основе каких-то идеологических конструкций, то процесс ослабления внешнеполитических позиций США может очень резко ускориться», — считает Батюк.

В свою очередь, заместитель директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в интервью RT напомнил, что именно при Обаме и Байдене США испортили отношения с Израилем, которые Трампу пришлось впоследствии восстанавливать. С точки зрения политолога, в случае победы Байдена в 2020-м Соединённые Штаты рискуют вернуться к прежнему положению дел. И такая непоследовательность вряд ли поспособствует восстановлению доверия к США, которое Байден декларирует как основной вектор своего внешнеполитического курса.

«Было бы ошибочным считать, что Джо Байден станет проводником той политики, которая сплотит вокруг себя американских союзников», — утверждает эксперт.

Война и мир

Ещё одно обещание бывшего вице-президента США — прибегать к использованию силы во внешней политике лишь для защиты «жизненно важных интересов» Вашингтона, а также «положить конец затяжным войнам в Афганистане и на Ближнем Востоке». Байден пообещал, что в случае, если он займёт президентское кресло, то выведет большую часть американских военных из горячих точек в регионе. Ранее об этом говорил и Дональд Трамп, однако американцы сохранили серьёзное военное присутствие в Сирии, Ираке и Афганистане.

Американские войска в Сирии

Reuters

© Rodi Said

По мнению экспертов, Байден, активно поддерживавший войну в Ираке, вряд ли откажется от политики вмешательства в дела других государств.

«Во внешней политике США со сменой президентов, преимущественно меняется стиль, но не цели и задачи внешней политики, — утверждает Данюк. —Республиканцы делают ставку на грубую силу и запугивание, демократы — предпочитают использовать инструменты мягкой силы, продвижение своего влияния, но цели одни и те же».

В свою очередь, по словам Владимира Батюка, тезисы Джо Байдена о необходимости США поддерживать демократию во всём мире и стремлении избежать войн противоречат друг другу.

«Я не понимаю, как можно совместить распространение демократии и прекращение войн, — недоумевает Батюк. — До сих пор американцы распространяли демократию за счёт пресловутой смены режимов со всеми вытекающими последствиями, в том числе с помощью прямой американской военной интервенции. Других способов в Вашингтоне никто не придумал».

«Множество противоречий»

Стоит отметить, что американские СМИ восприняли предвыборную речь Байдена довольно сдержанно, отметив, что, по сути, бывший вице-президент не предложил ничего нового, пообещав просто вернуться к политике Барака Обамы.

«Джо Байден помнит о прошлом. Послание Байдена может и устремлено в будущее, но главной его темой станет возвращение Америке её прежних достоинств, утраченных при нынешнем президенте», — такой прогноз относительно речи Байдена ранее давало издание the Atlantic.

По мнению Los Angeles Times, Байден обратился к теме внешней политики из-за не слишком удачного выступления на первых дебатах кандидатов в президенты США от Демократической партии. На них лидеру гонки пришлось отвечать на множество неудобных вопросов, в том числе и тех, которые касались поддержки сегрегации белого и цветного населения в 1970-х годах, когда Байден уже был сенатором. В результате позиции противников экс-вице-президента в самой Демократической партии усилились, а его самого покинул важный финансовый донор.

«Джо Байден попытался отвоевать свои позиции, пообещав восстановить мировой порядок, существовавший до Трампа», — отмечает издание.

Схожую мотивацию видят в обращении Джо Байдена и издания Politico и Washington Post.

В свою очередь интернет-портал Vox отмечает, что за прошедшие после ухода Байдена и Обамы из Белого Дома два с половиной года изменился не только мир, но и сама Демократическая партия. Усилились позиции радикально левого, «прогрессивного» крыла. Для этих людей идея Байдена восстановить всё, как было при Обаме, не кажется заманчивой.

«Джо Байден хочет восстановить мировой порядок, существовавший до Трампа. Но хватит ли этого, чтобы покорить электорат демократов?», — задаётся вопросом издание.

По словам Владимира Батюка, в своей речи Джо Байден апеллирует не к большинству американцев, а к космополитически настроенной части страны, «обещая сохранить американское лидерство и все те привилегии и преимущества, которые Америка от него получает».

Однако эксперты считают, что такая политика в любом случае обречена на провал.

«Процесс становления многополярного мира объективен, — подчёркивает Никита Данюк. — У США гигантский государственный долг и множество противоречий даже с союзниками. Ресурсов США для глобального военного и технологического лидерства недостаточно. И в этом плане ни Джо Байден, ни кто-то другой восстановить подобного рода американское лидерство не сможет. В этих условиях преимущество Трампа состоит в том, что он понимает эту тенденцию. Действующий президент стремится в условиях становления полицентричного миропорядка сохранить за Америкой ведущие позиции лишь в некоторых регионах».