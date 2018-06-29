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«Меняет геополитический расклад»: почему США намерены объединить усилия ВВС и армии для противодействия С-400

29 июня 2018, 18:09  •  85 • В мире
Российский ЗРК С-400 «Триумф» представляет угрозу для американского истребителя пятого поколения F-35. Об этом заявил глава Авиационного боевого командования ВВС США генерал Джеймс Холмс. Для создания механизмов противодействия российскому комплексу Пентагон объединит усилия ВВС и сухопутных войск США. Эксперты, опрошенные RT, полагают, что Вашингтон вынужден признать преимущества ЗРК. Кроме того, по мнению специалистов, в США опасаются: российские ПВО развенчают утверждения, что F-35 невидим для зенитно-ракетных комплексов.
 
Комплекс ПВО С-400 "Триумф" РИА Новости © Илья Питалев
 

Глава Авиационного боевого командования ВВС США генерал Джеймс Холмс заявил, что Пентагон намерен разработать средства борьбы с российским комплексом С-400 «Триумф». По его словам, ВВС и сухопутные войска США для этого объединяют усилия. 

«Мы продолжаем работу, стремясь задействовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы эффективно противостоять (российским системам ПВО. — RT), но для этого требуется слаженное взаимодействие множества компонентов, которые необходимо свести воедино. Проблема в том, что это сковывает наши действия», — заявил генерал Холмс.

Он уточнил, что речь идёт, в частности, о разведке, но отказался вдаваться в детали. 

«У нас имеются средства, которые мы сведём воедино применительно к разведке, командованию и управлению, а также к различным системам ведения огня на большую дальность. Больше я на эту тему говорить не буду», — цитирует ТАСС высокопоставленного военного.

Генерал отметил, что зенитный ракетный комплекс С-400 был усовершенствован по сравнению с его предыдущей моделью. По оценке Холмса, улучшены технические характеристики ЗРК. Беспокойство командования вызывает, в частности, увеличение радиуса действия комплекса. 

Таким образом, С-400, как заявил Холмс, может представлять угрозу для американских самолётов пятого поколения, в частности истребителя F-35.   

Глава Авиационного боевого командования ВВС США не стал говорить о конкретных механизмах взаимодействия различных видов войск. Также он не стал отвечать на вопрос, будет ли разрабатываться специальное вооружение — гиперзвуковая ракета — для противостояния системе С-400. При этом Холмс заявил, что программное обеспечение американских истребителей пятого поколения адаптируется под условия, в которых они вынуждены действовать.

«Я не буду говорить конкретно о файлах на F-35, содержащих данные о боевых задачах. Скажу лишь, что мы создаём файлы с данными о боевых задачах, оптимизированные под различные регионы, в которых применяется этот самолёт. Мы делаем это, но приводить детали не стану», — подчеркнул генерал.

  • Истребитель-бомбардировщик F-35
  • Reuters
  • © Amir Cohen

«Неприкосновенность воздушных границ»

Беспокойство США вызывают боевые характеристики российского ЗРК. Так, комплекс способен замечать так называемые самолёты-невидимки, в том числе и F-35. Об этом в комментарии RT заявил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

По его мнению, Вашингтон опасается, что неспособность F-35 спрятаться от вероятного противника нанесёт удар по имиджу американской оборонной промышленности, поскольку  «у производителей этих самолётов контракты во многих странах на сотни миллиардов долларов».

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Ближайшим конкурентом С-400 «Триумф» Дрозденко считает американскую систему Patriot. Однако, он полагает, что у российского комплекса есть важное преимущество. 

«В чём кардинальное отличие их систем от наших С-300, С-400, С-500? Наши ракеты стоят вертикально. Им подвластен круг в 360 градусов. В батарее Patriot ракета находится в блоке, который под углом в 45-50 градусов смотрит вверх. Если цель появляется в обратной зоне, блоку нужно время, чтобы развернуться. Поэтому у системы Patriot меньше скорость реакции», — рассказал он в беседе с RT. 

  • Комплекс «Пэтриот» сил самообороны Японии
  • Reuters
  • © Issei Kato

Эксперт отмечает, что американский комплекс очень распространён в мире. По оценкам специалиста, США зачастую навязывают Patriot своим партнёрам. 

Отсутствие типов вооружения, которые смогли бы преодолеть С-400, беспокоит США, считает главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко.

«Эта система может эффективно уничтожать любые воздушные цели, в том числе американские истребители пятого поколения F-22 и F-35, крылатые ракеты, — всю номенклатуру, которой располагает Пентагон», — рассказал он в беседе с RT.

Более того, Коротченко отмечает, что С-400 способен работать даже «в условиях радиоэлектронного противодействия», а следующий уровень разработки системы — С-500 — позволит уничтожать цели даже в ближнем космосе. Именно этот набор характеристик, обеспечивающий государству «неприкосновенность воздушных границ», меняет геополитический расклад, считает он.

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«Штаты активно протестуют против закупок Индией, Турцией и другими странами нашей системы ПВО, потому что использование авиации против таких стран будет означать гарантированные потери», — заключил эксперт.

Ранее помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что одной из приоритетных задач США на данном направлении является срыв сделки по покупке Турцией комплекса С-400. В качестве мер, способных повлиять на принятие Турцией окончательного решения, он назвал отказ Соединённых Штатов от поставок Анкаре истребителей F-35, а также санкции против турецких компаний. Аналогичные шаги Вашингтон готов предпринять и по отношению к Индии, которая находится на «заключительной стадии переговоров по С-400», как заявил министр обороны страны Нирмала Ситхараман.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно подчёркивал, что Анкара не откажется от импорта вооружений из России. 

«Мы не будем просто закупать С-400, а потом отвозить их в хранилища. В случае необходимости мы будем их использовать. Это оборонные системы. Что мы будем без них делать? Что, мы опять должны зависеть от США?» — заявлял Эрдоган.

Система С-400 способна замечать и уничтожать все современные и перспективные летательные аппараты, в том числе и выполненные по технологии «Стелс». В полном составе эта система может одновременно обнаруживать до 80 целей на дистанции до 570 км. На вооружение в России комплекс был принят в апреле 2007 года. В 2015 году с целью повышения безопасности авиабазы Хмеймим С-400 были развёрнуты и в Сирии.

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