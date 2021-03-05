«Меняем Словакию на Крым!» – харьковские рагули в бешенстве

Вслед за МИД Украины, на шутку премьер-министра Словакии о Закарпатье в обмен на российскую вакцину от коронавируса отреагировали и харьковские «свидомые».Адресованное словакам граффити опубликовал местный Telegram-канал «h_saltovka».«Меняем Словакию на Крым» – написали обиженные заукраинцы на здании возле словацкого консульства.«Вот только йододефицитные рагули запамятовали что Крым уже семь лет освобождён из оккупации, а Закарпатье ещё нет», – прокомментировал в своём блоге депутат парламента ДНР Вячеслав Бердичевский.«Поэтому менять вы можете только шаровары. Жёлтый – это перед, коричневый – зад, смотрите, как обычно, не перепутайте», – иронично посоветовал «свидомым» Бердичевский.