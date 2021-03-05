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«Меняем Словакию на Крым!» – харьковские рагули в бешенстве
05 марта 2021, 00:25 • 178 • Украина
Вслед за МИД Украины, на шутку премьер-министра Словакии о Закарпатье в обмен на российскую вакцину от коронавируса отреагировали и харьковские «свидомые».
Адресованное словакам граффити опубликовал местный Telegram-канал «h_saltovka».
«Меняем Словакию на Крым» – написали обиженные заукраинцы на здании возле словацкого консульства.
«Вот только йододефицитные рагули запамятовали что Крым уже семь лет освобождён из оккупации, а Закарпатье ещё нет», – прокомментировал в своём блоге депутат парламента ДНР Вячеслав Бердичевский.
«Поэтому менять вы можете только шаровары. Жёлтый – это перед, коричневый – зад, смотрите, как обычно, не перепутайте», – иронично посоветовал «свидомым» Бердичевский.
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