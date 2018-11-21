Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
РОМАН ВАСИЛИШИН. ЭЛИТЕ – ХОЛОКОСТ, НАРОДУ – ГОЛОДОМОР. 16.11.2018 #РАССВЕТ
«Она уже во втором туре»: Коломойский назвал Тимошенко фаворитом президентской г...
«Решают свои внутренние проблемы»: в России ответили на новые санкции со стороны...
«Крымский мост просел»: Украинские «эксперты» усмотрели очередные «угрозы»
Главная / В мире

«Меня знает весь мир, и я ничего не имею»: Саакашвили признался в том, что нищ

21 ноября 2018, 03:09  •  57 • В мире
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал телекомпании PalitraNews, что все его имущество и имущество родственников арестовано в рамках уголовного дела по растрате госсредств, теперь политик практически ничего не имеет.
Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили признался в том, что он финансово несостоятелен. Об этом политик рассказал в эфире грузинского телеканала PalitraNews.
Саакашвили не стал скрывать, что причиной этому стало уголовное дело, заведенное на него еще в 2014 году, когда в Грузии поменялась власть. В результате по обвинениям в растрате госсредств наложен арест на имущество и счета его родственников, а также на счета его самого.
«Я человек, который почти девять лет был президентом, и не имею ничего. У меня в десять раз меньше имущества, чем у Беселии и Сесиашвили (депутаты парламента Грузии - ред.), несмотря на то что меня знает весь мир», - заявил Саакашвили в эфире телекомпании PalitraNews.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

57
Источник
Похожие новости
20 ноября 2018, 17:09
«Вмешательство в избирательный процесс»: в Кремле назвали письмо американских сенаторов давлением на Интерпол
20 ноября 2018, 23:54
Больше 100 стаканов, 4 бутылки и шлепанцы: Содержание желудка кита удивило экологов
20 ноября 2018, 17:09
«Киев сам вынудил Россию создавать альтернативы»: почему на Украине заявили об убытках из-за «Турецкого потока»

20 ноября 2018, 23:54
СМИ Турции обнародовали еще несколько аудиозаписей пыток убитого в консульстве Хашкаджи
20 ноября 2018, 17:24
Bloomberg: В мире остались только три короля нефтяного рынка
21 ноября 2018, 02:54
«Решают свои внутренние проблемы»: в России ответили на новые санкции со стороны США
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
19 ноября 2018, 07:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 18.11.18
16 ноября 2018, 02:54
На Украине оправдались перед Западом за детские лагеря радикалов
16 ноября 2018, 06:09
«Это явный беспредел»: Клинцевич отреагировал на задержание Украиной 15 морских судов
14 ноября 2018, 11:54
Трамп отреагировал "вспышкой" на звонок Мэй: кричал, требовал сдерживать Иран и жаловался
17 ноября 2018, 00:12
Душенов 197. Москва предупредила: мы ударим первыми
16 ноября 2018, 09:24
Курилы в обмен на военные базы США: Япония сделала России предложение
19 ноября 2018, 21:54
ООН поддержал Россию, США и Украина опозорились (Л.И.С.)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.