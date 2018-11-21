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«Меня знает весь мир, и я ничего не имею»: Саакашвили признался в том, что нищ
21 ноября 2018, 03:09 • 57 • В мире
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал телекомпании PalitraNews, что все его имущество и имущество родственников арестовано в рамках уголовного дела по растрате госсредств, теперь политик практически ничего не имеет.
Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили признался в том, что он финансово несостоятелен. Об этом политик рассказал в эфире грузинского телеканала PalitraNews.
Саакашвили не стал скрывать, что причиной этому стало уголовное дело, заведенное на него еще в 2014 году, когда в Грузии поменялась власть. В результате по обвинениям в растрате госсредств наложен арест на имущество и счета его родственников, а также на счета его самого.
«Я человек, который почти девять лет был президентом, и не имею ничего. У меня в десять раз меньше имущества, чем у Беселии и Сесиашвили (депутаты парламента Грузии - ред.), несмотря на то что меня знает весь мир», - заявил Саакашвили в эфире телекомпании PalitraNews.
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