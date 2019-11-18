Меня здесь русским именем когда-то нарекли. "Защита языка" в Азербайджане • 102 • Аналитика

Саялы Садыгова, как видно, не знает, что за границей все советские, бывшие или нет, до сих пор — русские

В святцах не найдено

В середине октября заместитель председателя Терминологической комиссии при азербайджанском кабинете министров Саялы Садыгова заявила местным СМИ, что жителям страны азербайджанской национальности "возбраняется называть своих детей Петрам, Иванами, Павлами, Татьяной. Мы не можем привнести русские имена в Азербайджан. Нужно защитить наш язык от внешнего воздействия".





Далее почти по-европейски толерантно поясняется: "Представители любых других национальностей в стране могут называть своих детей как угодно, но не азербайджанцы". И это говорит не какой-то фейковый националист, а госпожа, занимающая вполне ответственный и в каком-то смысле – ключевой государственный пост.



Терминологическая (термин-то какой придумали) комиссия существует в Азербайджане с 2012 года. В её составе возглавляемое С. Садыговой подразделение занимается почти исключительно именами и фамилиями. Периодически оно с санкции комиссии публикует списки имён, которые отныне недоступны при наречении ребенка. Что называется, в святцах не найдено.



Поначалу чиновница препятствовала распространению в основном имён сталинского периода, а также иранских и лезгинских: Трактор, Комбайн, Ансамбль, Ульяна, Сталина, Электра, Сархош, Шушебенд, Джинаяткар и т.п. Однако с 2015 г., похоже, наступило время бороться за нечто иное — запреты стали распространяться на другие "неазербайджанские" имена.



При этом отнюдь не под запретом остаются имена арабского и особенно турецкого происхождения, лидирующие с середины 90-х годов по популярности в стране. Никому и в голову не приходит тут побеспокоиться о некоей «национальной идентичности». Причем и «западные» имена в Азербайджане тоже остаются вне всяких эмбарго.



«Да, у нас есть европейские имена, на которые никаких запретов не наложено, несмотря на то, что звучат они не по-азербайджански», — уточняет госпожа Садыгова.





Политическая подоплёка такого курса настолько очевидна, что не замечать её уже нельзя. Однако Михаил Забелин, председатель Русской общины в Азербайджане, в создавшейся ситуации пока не спешит называть вещи своими именами. Так, в недавнем блиц-интервью ряду информагентств Азербайджана он вполне дипломатично и прагматично отметил, что "некоторые чиновники в стремлении показать себя большими патриотами, чем другие, порой перегибают палку".



"Именной" запрос

Но именные вопросы "нужно решать не путем запретов, а путем информирования и разъяснения. Чтобы люди не попадали впросак, называя ребенка именем, которое создаст ему комплексы и ненужные проблемы в жизни".



По сути, г-н Забелин предупреждает, что лучше азербайджанцам не рисковать несоблюдением антирусских предписаний упомянутой комиссии. И предпочитает не замечать их откровенно русофобский характер.



Нечто схожее, а то и аналогичное происходит, как известно, не только в Азербайджане. На что уже 6 ноября обратил внимание глава нашего государства Владимир Путин, выступая на заседании президентского Совета по русскому языку:

«…сегодня мы сталкиваемся с попытками искусственно, грубо, подчас бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию. Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы: активно работают в том же ракурсе агрессивные националисты, разного рода маргиналы. Что в некоторых странах становится вполне официальной государственной политикой».



Это, по мнению российского президента, "прямое нарушение прав человека, в том числе прав на культуру и историческую память". Владимир Путин впрямую не называл Азербайджан, но очевидно, что среди прочих имеется в виду и эта страна.





Даже в рядах российской общественности нет никаких вопросов к Баку насчёт столь изощрённого варианта русофобии. Хотя несомненно, что его "безнаказанность" — откровенный сигнал для других стран СНГ, где пока, к счастью, ещё не додумались до подобных мер. Впрочем, может, не случайно именно Азербайджану "поручено" обозначить такую политику в странах-соседях России по СНГ и бывшему СССР?



Видимо, российская сторона по очевидным политическим причинам опасается "раздражать" Азербайджан официально-конкретной критикой запретов на русские имена. Да ведь и азербайджанская нефть частично экспортируется по трубопроводу через Северный Кавказ к портам Новороссийск и Туапсе, а это весомые транзитные доходы: максимум 70 млн. долл./год.



Тем более что объемы перекачки здесь, по данным "Транснефти" (1 сентября с.г.), повысятся с 3,3 млн. тонн в 2018 г. до 5,3 млн. т в 2019-м, что, естественно, увеличит те доходы. А транзит этот, естественно, важен еще и политически для РФ. К чему здесь эти цифры? Да к тому, что русское имя, похоже, становится слишком дорогим.



Экономические факторы российской сдержанности, разумеется, учитывают азербайджанские власти. Потому и не слишком стесняются в оригинальных русофобских проявлениях?..



Кстати, что интересно: вплоть до 2009 года даже на этикетках сока из ежевики, который производили в Азербайджане, было чётко отмечено на русском языке: "Технология изготовления — русская". Но как раз тогда же, с начала 2010-х годов, в Азербайджане возобновилась кампания по переименованию улиц и других объектов с русскими названиями.



Так, в октябре 2018 г. президент Азербайджана Ильхам Алиев, в завершение этой кампании, подписал распоряжение «О применении Закона от 12 июня 2018 г. «О переименовании некоторых территориальных единиц Агсуинского, Астаринского, Геранбойского, Гейгельского, Хачмазского, Хызынского, Газахского, Губинского, Гусарского, Массалинского, Огузского, Саатлинского, Самухского, Шамкирского и Евлахского районов».



Согласно этим документам, должны быть переименованы сёла Азизбеков (названное в 1925 г. в честь одного из легендарных 26 комиссаров — руководителей Бакинской коммуны 1918 г.) в Кехризли; Алексеевка — в Чайкенары; Ширвановка — в Ширванлы; Калиновка в Виляш; Гамышовка — в Гамышоба; Михайловка — в Бановшали; Красный Хутор — в Шихлы; Чистый Ключ — в Сафбулаг; Коммуна — в Бала-Чайлы; Новониколаевка — в Чайдюзю и т.д. Что осуществлено к настоящему времени.



У кого-то короткая память?

В связи с такими тенденциями нельзя не напомнить, что все эти решения готовились к "публичности", похоже, не одно десятилетие. И скорее всего, именно русофобия, подспудная в Азербайджане в советский — даже в сталинский период — была главной причиной расстрела в 1956 году Мир-Джафара Багирова, руководителя Азербайджана в 1934-1953 годах.





Мир-Джафар Багиров

Назвав его "сподручным врага народа Берии", М.-Д. Багирова просто убрали за активное сопротивление русофобии, тогда ещё только вызревавшей. О взглядах этого настоящего интернационалиста можно судить хотя бы по фрагменту из его выступления на XIX съезде КПСС 12 октября 1952 года:

"В прошлом году журнал "Вопросы истории", будучи центральным печатным органом Института истории АН СССР, затеял беспредметную дискуссию о так называемом «Наименьшем зле» в присоединении нерусских народов к России. Нашим кадрам на местах, в национальных республиках дискуссия эта не помогла в их борьбе с проявлениями буржуазного национализма, если не сказать обратное.

Это вместо того, чтобы на основе многочисленных исторических данных, архивных материалов и документов во весь рост поставить вопрос о благотворности присоединения нерусских народов к России. Для многих народов в тех конкретных исторических условиях, когда им угрожала опасность полного порабощения и истребления со стороны отсталых Турции и Ирана, за спиной которых стояли англо-французские колонизаторы, — присоединение к России было единственным выходом и имело исключительно благоприятное значение в их дальнейшей судьбе.

Не видно, чтобы журнал «Вопросы истории», руководствуясь высказываниями товарища Сталина о роли великого русского народа в братской семье советских народов, всесторонне разрабатывал бы вопрос, жизненно важный для дальнейшего укрепления дружбы народов нашей страны – о неоценимой помощи, которую оказывал и оказывает всем народам нашей страны наш старший брат – русский народ!"







Та дискуссия в "Вопросах истории" была прекращена уже в ноябре 1952-го, а последним аккордом М.-Д. Багирова по тем же вопросам была его обширная статья с аналогичными акцентами в журнале "Коммунист" (Москва) в феврале 1953-го: "Старший брат в семье советских народов". Номер журнала был подписан за три недели до "официальной" кончины Сталина… В середине октября заместитель председателя Терминологической комиссии при азербайджанском кабинете министров Саялы Садыгова заявила местным СМИ, что жителям страны азербайджанской национальности "возбраняется называть своих детей Петрам, Иванами, Павлами, Татьяной. Мы не можем привнести русские имена в Азербайджан. Нужно защитить наш язык от внешнего воздействия".Далее почти по-европейски толерантно поясняется: "Представители любых других национальностей в стране могут называть своих детей как угодно, но не азербайджанцы". И это говорит не какой-то фейковый националист, а госпожа, занимающая вполне ответственный и в каком-то смысле – ключевой государственный пост.Терминологическая (термин-то какой придумали) комиссия существует в Азербайджане с 2012 года. В её составе возглавляемое С. Садыговой подразделение занимается почти исключительно именами и фамилиями. Периодически оно с санкции комиссии публикует списки имён, которые отныне недоступны при наречении ребенка. Что называется, в святцах не найдено.Поначалу чиновница препятствовала распространению в основном имён сталинского периода, а также иранских и лезгинских: Трактор, Комбайн, Ансамбль, Ульяна, Сталина, Электра, Сархош, Шушебенд, Джинаяткар и т.п. Однако с 2015 г., похоже, наступило время бороться за нечто иное — запреты стали распространяться на другие "неазербайджанские" имена.При этом отнюдь не под запретом остаются имена арабского и особенно турецкого происхождения, лидирующие с середины 90-х годов по популярности в стране. Никому и в голову не приходит тут побеспокоиться о некоей «национальной идентичности». Причем и «западные» имена в Азербайджане тоже остаются вне всяких эмбарго.«Да, у нас есть европейские имена, на которые никаких запретов не наложено, несмотря на то, что звучат они не по-азербайджански», — уточняет госпожа Садыгова.Политическая подоплёка такого курса настолько очевидна, что не замечать её уже нельзя. Однако Михаил Забелин, председатель Русской общины в Азербайджане, в создавшейся ситуации пока не спешит называть вещи своими именами. Так, в недавнем блиц-интервью ряду информагентств Азербайджана он вполне дипломатично и прагматично отметил, что "некоторые чиновники в стремлении показать себя большими патриотами, чем другие, порой перегибают палку".Но именные вопросы "нужно решать не путем запретов, а путем информирования и разъяснения. Чтобы люди не попадали впросак, называя ребенка именем, которое создаст ему комплексы и ненужные проблемы в жизни".По сути, г-н Забелин предупреждает, что лучше азербайджанцам не рисковать несоблюдением антирусских предписаний упомянутой комиссии. И предпочитает не замечать их откровенно русофобский характер.Нечто схожее, а то и аналогичное происходит, как известно, не только в Азербайджане. На что уже 6 ноября обратил внимание глава нашего государства Владимир Путин, выступая на заседании президентского Совета по русскому языку:Это, по мнению российского президента, "прямое нарушение прав человека, в том числе прав на культуру и историческую память". Владимир Путин впрямую не называл Азербайджан, но очевидно, что среди прочих имеется в виду и эта страна.Даже в рядах российской общественности нет никаких вопросов к Баку насчёт столь изощрённого варианта русофобии. Хотя несомненно, что его "безнаказанность" — откровенный сигнал для других стран СНГ, где пока, к счастью, ещё не додумались до подобных мер. Впрочем, может, не случайно именно Азербайджану "поручено" обозначить такую политику в странах-соседях России по СНГ и бывшему СССР?Видимо, российская сторона по очевидным политическим причинам опасается "раздражать" Азербайджан официально-конкретной критикой запретов на русские имена. Да ведь и азербайджанская нефть частично экспортируется по трубопроводу через Северный Кавказ к портам Новороссийск и Туапсе, а это весомые транзитные доходы: максимум 70 млн. долл./год.Тем более что объемы перекачки здесь, по данным "Транснефти" (1 сентября с.г.), повысятся с 3,3 млн. тонн в 2018 г. до 5,3 млн. т в 2019-м, что, естественно, увеличит те доходы. А транзит этот, естественно, важен еще и политически для РФ. К чему здесь эти цифры? Да к тому, что русское имя, похоже, становится слишком дорогим.Экономические факторы российской сдержанности, разумеется, учитывают азербайджанские власти. Потому и не слишком стесняются в оригинальных русофобских проявлениях?..Кстати, что интересно: вплоть до 2009 года даже на этикетках сока из ежевики, который производили в Азербайджане, было чётко отмечено на русском языке: "Технология изготовления — русская". Но как раз тогда же, с начала 2010-х годов, в Азербайджане возобновилась кампания по переименованию улиц и других объектов с русскими названиями.Так, в октябре 2018 г. президент Азербайджана Ильхам Алиев, в завершение этой кампании, подписал распоряжение «О применении Закона от 12 июня 2018 г. «О переименовании некоторых территориальных единиц Агсуинского, Астаринского, Геранбойского, Гейгельского, Хачмазского, Хызынского, Газахского, Губинского, Гусарского, Массалинского, Огузского, Саатлинского, Самухского, Шамкирского и Евлахского районов».Согласно этим документам, должны быть переименованы сёла Азизбеков (названное в 1925 г. в честь одного из легендарных 26 комиссаров — руководителей Бакинской коммуны 1918 г.) в Кехризли; Алексеевка — в Чайкенары; Ширвановка — в Ширванлы; Калиновка в Виляш; Гамышовка — в Гамышоба; Михайловка — в Бановшали; Красный Хутор — в Шихлы; Чистый Ключ — в Сафбулаг; Коммуна — в Бала-Чайлы; Новониколаевка — в Чайдюзю и т.д. Что осуществлено к настоящему времени.В связи с такими тенденциями нельзя не напомнить, что все эти решения готовились к "публичности", похоже, не одно десятилетие. И скорее всего, именно русофобия, подспудная в Азербайджане в советский — даже в сталинский период — была главной причиной расстрела в 1956 году Мир-Джафара Багирова, руководителя Азербайджана в 1934-1953 годах.Назвав его "сподручным врага народа Берии", М.-Д. Багирова просто убрали за активное сопротивление русофобии, тогда ещё только вызревавшей. О взглядах этого настоящего интернационалиста можно судить хотя бы по фрагменту из его выступления на XIX съезде КПСС 12 октября 1952 года:Та дискуссия в "Вопросах истории" была прекращена уже в ноябре 1952-го, а последним аккордом М.-Д. Багирова по тем же вопросам была его обширная статья с аналогичными акцентами в журнале "Коммунист" (Москва) в феврале 1953-го: "Старший брат в семье советских народов". Номер журнала был подписан за три недели до "официальной" кончины Сталина… Алексей Чичкин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





102 Источник Похожие новости Распродажа страны Антре президента Зеленского. Следующий номер — укрощение хищников! Израильский бизнес по-пластунски пробрался на нефтяные поля Сирии От слесаря до министра. Кому, за что и как платят Плохое предзнаменование для Су-35С. Чем чревато переоснащение «Тайфунов» радарами E-Scan Mk1/2? Кто падет первым — Тегеран или Вашингтон? Новости партнеров