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"Меня задело": Путин устроил выволочку вице-премьеру за "вытаптывающих" парки туристов

19 мая 2021, 18:20  •  106 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидер нации посоветовал членам правительства изучать опыт других стран по организации маршрутов для путешественников
Президента России Владимира Путина неприятно задели слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах на Камчатке, которые якобы "вытопчут долину гейзеров". Представитель кабмина подвергся критике на состоявшемся сегодня совещании по реализации отдельных положений послания главы государства Совфеду.
"Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, но меня как-то это задело все-таки. ...Они там вытопчут все, так как будто совсем люди, которых мы не хотим там видеть. Надо относиться не как к чужим, а как к своим, близким. И тогда у нас все будет лучше получаться", – заявил президент.
Путин подчеркнул, что нужно как следует организовывать работу в туристических местах, в том числе в долине гейзеров, и тогда никто и ничего не вытопчет. С такими же проблемами как-то справляются в других странах в аналогичных парках, заметил глава государства.
"Там же не вытаптывают ничего, а количество людей на порядок выше", – добавил Путин.

Ранее Чернышенко в своем отчете сообщил о решении правительства выделить один миллиард рублей на развитие трех из 13 мастер-планов для развития туристических территорий. Программа коснется Крыма, Дальнего Востока и Золотого Кольца, пишет "Российская газета".
В частности, предполагается рассчитывать антропогенную нагрузку на конкретных турмаршрутах. Например, в долину гейзеров на Камчатке можно пускать лишь определенное количество путешественников, иначе они "вытопчут все", считает вице-премьер.
Напомним, в медиа регулярно попадают видео совещаний Путина с теми или иными представителями властных структур, на которых президент делает кому-либо выволочку.
Так, буквально в нынешнем марте он в резкой форме осадил перебившего его главу Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. Последний пытался спорить с Путиным о причинах "злостного" неисполнения предприятиями гособоронзаказа.

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