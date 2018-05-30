"Меня смущают разговоры, кто у нас старший, кто младший. Старшего всегда побуждают заплатить": Владимир Путин - о газе для Болгарии

"Рыночные отношения" по-болгарски - "базарные принципы". Именно такое выражение употребил премьер Болгарии Бойко Борисов, говоря о возрождении экономических отношений между Софией и Москвой. Болгарии так сильно нужен российский газ, что два первых лица прилетели на рандеву к Владимиру Путину с разницей в неделю - сначала президент, а теперь и премьер.

- Я принимаю на себя часть вины за развитие ситуации, - признался Борисов, упоминая о фактически разорванных отношениях между двумя странами несколько лет назад. Отказавшись от уже согласованного "Южного потока" болгары сильно подставили российских партнеров.

- Ущерб "Газпрома" от отказа от "Южного потока" составили более 800 миллионов евро, - не стал скрывать Путин. - Пришлось списать выплаченную неустойку в убыток, но мы видим, что Болгария сожалеет. Попробуем зайти с другой стороны - через Турцию.

- Я очень благодарен, что на нас не держат зла, - сказал Борисов. - Ну старший всегда умеет прощать.

- Мы говорили об этом, но меня всегда смущают рассуждения, кто тут старший, кто младший, потому что старшего все побуждают заплатить, - отреагировал Путин.

Возрождать похороненный "Южный поток" сегодня уже не с руки, поэтому на протяжении двух часов за закрытыми дверями Путин и Борисов обсуждали поставки газа в Болгарию через Турцию. "Турецкий поток" уже на стадии завершения, и стороны договорились его продлить уже по суше. На границе двух стран всем выгодно построить газовый хаб, чтобы через него газ шел и в Болгарию, и возможно дальше в Южную Европу. Но теперь на слово болгарам никто не верит - только "базарные принципы".

- Мы заинтересованы в том, чтобы на энергетическом рынке Европы было выгодно работать всем - и продавцам, и покупателям, - подытожил Путин. - Но при реализации крупных проектов нам нужны твердые гарантии.