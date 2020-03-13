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«Меня самого это коробит»: Путин высказался о высоких зарплатах глав госкорпораций

13 марта 2020, 16:30  •  116 • В России
Владимир Путин заявил, что его беспокоит ситуация с высоким уровнем зарплат руководителей крупных корпораций с государственным участием. Как рассказал президент в рамках проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину», ситуация связана с привлечением к работе в госкомпаниях дорогостоящих иностранных специалистов, руководители которых не могут получать меньше. Президент указал на аналогичную мировую практику, но согласился с тем, что главам госкорпораций следует быть скромнее.
 
© Евгений Биятов / РИА Новости
 

Владимир Путин заявил, что ему не нравится ситуация с высокими зарплатами руководства госкомпаний. Свою точку зрения на этот счёт глава государства привёл в ходе интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Меня самого это, честно говоря, задевает и коробит, я согласен», — сказал Путин, отвечая на вопрос о денежном вознаграждении топ-менеджеров компаний с государственным участием. Вместе с тем президент отметил, что ситуация не так проста, как может показаться на первый взгляд.

Он пояснил, что вопрос зарплат руководства обусловлен рыночной стоимость услуг ряда сотрудников. Как рассказал глава государства, топ-менеджеры компаний с государственным участием «нанимают большое количество иностранных специалистов, они работают эффективно, и они чего-то стоят на рынке, на международном рынке труда».

Они вынуждены «их брать и платить им зарплату, которую их услуги, их работа стоят на международном рынке труда», подчеркнул Путин, отметив, что если им платить, то они «как начальники должны получать больше». В качестве аналогии Путин привёл лётчиков гражданской авиации.

«Вынуждены были брать пилотов иностранных компаний, особенно имеющих опыт работы на боингах, на европейских машинах. Вынуждены были повысить им уровень заработной платы под европейские и американские стандарты», — пояснил президент.

Президент также рассказал, что военные лётчики теперь часто переходят в гражданскую авиацию на должность второго пилота из-за привлекательных зарплат.

«Сразу это перекосило рынок труда, включая Министерство обороны. Поэтому и здесь то же самое», — констатировал Путин.

Отметим, что внимание президента и ранее обращали на ситуацию с зарплатами топ-менеджеров и государственных чиновников. Во время состоявшейся 20 июня 2019 года прямой линии с главой государства Путин выразил мнение, что зарплаты ряда руководителей резко снижать нельзя.

«В чём может быть засада: если мы сейчас возьмем и резко понизим уровень заработной платы чиновников, министров или даже руководителей крупных государственных компаний, мы просто не найдем достаточно квалифицированных кадров — они все разбегутся по частным конторам или за границу уедут», — сказал Путин.

Вместе с тем президент указал, что он очень хотел бы, «чтобы доходы рядового работника повышались». Он указал, что разница в зарплатах не должна быть слишком большой.

«Разница не должна быть колоссальной. Об этом мы должны подумать», — констатировал Путин.

Вскоре после этих событий на рассмотрение Госдумы поступил законопроект, призванный ограничить предельный уровень зарплат руководителей госкорпораций.

Депутаты предложили законодательно закрепить максимально допустимую разницу между зарплатой руководителей госкомпаний и сотрудников на отметке в восемь раз. Речь идёт о компаниях, в которых более 50% уставного капитала принадлежит государству.

Кроме того, в том же документе предлагается установить верхнюю планку для зарплат руководителей подобных компаний на уровне среднемесячной зарплаты президента России за минувший календарный год.

Документ пока находится на рассмотрении. В базе данных Госдумы говорится, что законопроект включён в примерную программу на апрель 2020 года.

Как пишет «Парламентская газета», инициативу депутатов в правительстве не поддержали. Кабмин в отзыве на законопроект указал, что предложенные парламентариями меры чрезмерны и создают препятствия гибкому регулированию оплаты труда работников, размер которой зависит от их квалификации, сложности выполняемой работы и других факторов.

Сам Путин ранее говорил, что Кремль обеспокоен ситуацией с реальными доходами россиян. В рамках другой части интервью «20 вопросов Владимиру Путину» глава государства подробно остановился на этом вопросе.

«Это, безусловно, нас очень беспокоит. Меня очень беспокоит то, что такая стагнация произошла в реальных доходах населения», — сказал президент, связав эту ситуацию с положением цен на энергоносители. Он признал, что ситуация с доходами населения — одна из самых ключевых социальных проблем на данный момент.

«Обязательно мы должны что-то сделать. Правительство обязательно должно что-то сделать для того, чтобы это подтолкнуть. Способов много», — сказал глава государства.

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