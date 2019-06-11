«Меня проверяют все, кто только может»: RT поговорил с руководителем полицейских, задержавших Голунова

RT публикует интервью с начальником подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО города Москвы полковником Андреем Щировым, чьи подчинённые разрабатывали и задерживали журналиста Ивана Голунова. Разговор с полицейским был записан до освобождения Голунова из-под ареста и закрытия начатого против него уголовного дела. Однако по решению главреда телеканала RT публикация интервью была отложена до проведения всех экспертиз, чтобы не навредить Ивану Голунову.

Уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова прекращено. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.

«Мною принято решение ходатайствовать перед президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина»,— добавил он.

Также Колокольцев сообщил, что материалы внутреннего расследования министерства относительно правомерности действий сотрудников полиции, задержавших Голунова, направлены для оценки в Следственный комитет. На период проверки они отстранены от исполнения служебных обязанностей.

По данным СМИ, в числе отстранённых от работы — начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО города Москвы полковник Андрей Щиров. Именно он, по данным журналистов, давал разрешение своим подчинённым на разработку и задержание Ивана Голунова.

RT удалось поговорить с полковником Щировым. Однако по решению главного редактора телеканала публикация интервью была отложена до проведения всех экспертиз, чтобы не навредить журналисту. Сейчас, когда Ивану уже ничто не угрожает, редакция приняла решение опубликовать разговор.

Звонок журналиста RT застал полковника в дороге. Щиров ехал на дачу к родителям, которых, по его словам, преследуют журналисты: «Мне сейчас позвонили: ко мне на дачу — туда, где живут мои родители, старые и больные, жена и дети, — приехала какая-то делегация. Я вот сейчас спешу туда, чтобы понять, что происходит».

— Вы уже заявляли в СМИ, что все нестыковки в деле Голунова вы для себя объяснили. Расскажите подробнее: так что же это всё-таки за нестыковки?

— Чем дальше развиваются события, тем больше возникает каких-то новых вопросов, а каким-то, наоборот, даётся объяснение. Многие вещи надо ещё разбирать. Поэтому сейчас я ничего не хочу комментировать. Думаю, всё будет установлено, и официальный комментарий будет исчерпывающим. Если нет, то я в конце концов сам выскажусь. Но пока всё развивается в каком-то очень непонятном ключе для меня. Я имею в виду даже не само дело, а всё, что происходит вокруг него. Само-то дело как раз ничем не отличается от других подобных дел. Но вот то, что происходит вокруг него, мне неясно. Задействованы какие-то силы, журналисты. И вот это всё непонятно.

— Но с делом тоже не всё понятно. Если ваши сотрудники разрабатывали Голунова и он якобы торговал наркотиками, то почему тогда он не был задержан во время сделки?

— Ну с этим-то всё просто, и всё это будет объяснено позднее. В своё время.

— На вас сейчас оказывается какое-то давление?

— Представляете, я сейчас сижу на работе, и меня проверяют все, кто только может. Все в очереди стоят, задают вопросы. Смотрят всю подноготную служебной деятельности, а моих родителей на даче сейчас терзают какие-то непонятные журналисты. А у меня там ещё жена, двое детей. Родителям я вообще ничего не рассказывал до сегодняшнего дня. Они не знали обо всём этом. А у меня мама больная. Она в реанимацию чуть ли не каждую неделю ездит с сердцем, и у отца большие проблемы со здоровьем. Мне гораздо важнее они в данной ситуации, чем вся эта история про наркотики. Ответы на все вопросы по этой наркотической истории так или иначе будут получены. Сейчас такое количество сил задействовано — и следственных органов, и проверяющих, — что остаться без ответа уже ничто не может.

— Вы говорите, что журналисты приехали на дачу. Это тот самый маленький домик, о котором вы рассказывали СМИ, или есть ещё другие дома?

— Маленький домик — это моя дача. А они к родителям приехали. Родители ближе к Москве живут. Эту землю покупала мама, ещё участки покупал мой брат. Два участка по шесть соток я купил. Это то место, где мы всей семьёй живём. Город мы не очень любим, мы все выходные на даче проводим. И там у нас до недавнего времени была нормальная жизнь. Что касается остального, то думаю, всё решится без меня.

— Не опасаетесь уголовного преследования?

— Не опасаюсь. Я просто не представляю фабулу подобного уголовного дела.

Что там может быть в этом уголовном деле написано? Чем будет дело подтверждаться? Я знаю, что я ничего такого не делал и не нарушал закон.

— А ваши подчинённые, которые задерживали Голунова, не нарушали?

— Я считаю, что нет. Точнее, не считаю, а не нарушали. И давайте уже прекратим, а то это уже интервью получается на служебную тему. А это можно только через пресс-службу.

Напомним, 6 июня сотрудники полиции задержали Ивана Голунова. Как заявили представители правоохранительных органов, с собой у журналиста были пять свёртков с порошкообразным веществом. Также запрещённые вещества были обнаружены в квартире, где жил Голунов.

«При осмотре жилища задержанного — арендуемой квартиры на Вешняковской улице — в присутствии понятых полицейскими были обнаружены три пакета и свёрток с порошкообразным веществом, а также электронные весы. Исследованием установлено, что часть изъятого представляет собой кокаин массой свыше пяти граммов», — говорилось в заявлении пресс-службы.

Сам Голунов свою вину отрицал. Он заявил, что найденные при нём свёртки ему не принадлежат, а само задержание — это провокация. По его словам, он никогда не употреблял наркотиков. Также он призвал провести смывы рук и срез ногтевых пластин, чтобы удостовериться в этом. Однако, как сообщил Голунов, ему было в этом отказано. Также журналист заявил, что на него оказывалось психологическое давление и к нему применялась физическая сила.

Задержание Голунова вызвало широкий общественный резонанс. 7 июня у здания Главного управления МВД по Москве состоялась акция журналистов в поддержку Голунова.

Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества (СПЧ) и Союз журналистов Москвы обратились в Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой устроить проверку задержания Голунова.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал главу столичной полиции провести объективное расследование. Начальник Главного управления МВД РФ по Москве Олег Баранов заявил, что взял дело под личный контроль. Представитель Генпрокуратуры Александр Куренной также заверил, что ведомство будет тщательно следить за следствием и проверять сообщения об избиении или нарушении прав Голунова.