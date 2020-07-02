«Меня попросили вернуть деньги за март и апрель»: мать лишили пособий на ребёнка-аутиста из-за блога в интернете

Станиславу Войцеховскую из Краснодара лишили права получать пособия на сына-аутиста из-за того, что три месяца её блог приносил ей доход, составивший 8 тыс. рублей. Об этом RT рассказала сама женщина. По словам Войцеховской, её также попросили вернуть выплаты за те месяцы, в которые она получала прибыль. В Пенсионном фонде объяснили, что это пособие предназначено только для неработающих родителей детей-инвалидов. Член Общественной палаты Ирина Волынец направила в Госдуму законопроект, принятие которого, по её словам, позволило бы родителям детей-инвалидов подрабатывать и получать зарплату не выше МРОТ, не лишаясь при этом пособия.

29-летняя жительница Краснодара Станислава Войцеховская одна воспитывает шестилетнего сына, у которого диагностировано расстройство аутистического спектра (РАС). Диагноз мальчику поставили в два с половиной года, в четыре года — оформили инвалидность. Войцеховская стала ежемесячно получать пособие на сына в размере десяти тысяч рублей.

Однако в мае 2020 года чиновники перестали выплачивать пособие на ребёнка. Как рассказала Станислава, после этого она обратилась в Пенсионный фонд с просьбой разъяснить причину прекращения выплат.

«В Пенсионном фонде мне заявили, что причина прекращения выплат — мой блог, на котором я начала зарабатывать. Кроме того, меня попросили вернуть деньги за март и апрель — это 20 тыс. рублей», — рассказывает RT Войцеховская.

Не известила о заработках

В 2019 году Станислава завела свой канал на платформе Яндекс.Дзен и начала рассказывать о личном опыте воспитания ребёнка с аутизмом и методиках занятий.

© Фото из личного архива Станиславы Войцеховской

Назвать Войцеховскую популярной блогершей трудно — у неё меньше тысячи подписчиков. Однако в феврале 2020 года ей удалось монетизировать блог.

«Монетизация оформляется по договору о публичной оферте. В блоге размещается реклама и по факту просмотров начисляется сумма от Яндекса. Информацию о договоре и моём заработке получила налоговая служба, а оттуда сведения были переданы в Пенсионный фонд. В итоге меня лишили пособий. Хотя за три месяца в общей сложности я заработала всего 8 тыс. рублей», — рассказывает женщина.

В отделении Пенсионного фонда по Краснодарскому краю RT рассказали, что ежемесячная выплата положена не ведущим трудовой деятельности родителям детей-инвалидов.

«Ежемесячная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который осуществляет уход за ребёнком-инвалидом. Существуют определённые правила осуществления ежемесячной выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом. Пенсионный фонд должен действовать в соответствии с данными правилами. При оформлении ежемесячной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом неработающий трудоспособный гражданин информируется о том, что в случае выхода на работу или начала осуществления иной деятельности, которая, в соответствии с законодательством, приравнивается к работе, обязан самостоятельно в течение пяти дней известить об этом ПФР, чтобы своевременно прекратить осуществление ежемесячной выплаты», — сообщил RT пресс-секретарь отделения ПФР по Краснодарскому краю Владимир Обиход.

По его словам, Войцеховская не известила своевременно орган, осуществляющий выплату пенсии на ребёнка-инвалида.

Данные о факте её работы поступили из ежемесячного отчёта, который предоставил работодатель в территориальный орган ПФР.

«В связи с вышеизложенными обстоятельствами ежемесячная выплата прекращена и образовалось переплата. Гражданка вернула переплату в добровольном порядке. Для возобновления ежемесячной выплаты матери необходимо предоставить документы, подтверждающие факт прекращения работы или иной деятельности», — пояснил Обиход.

Нужен новый закон

По словам Войцеховской, после лишения пособий на сына она отключила в блоге монетизацию. Но, поскольку официально женщина не заключала трудовой договор, то и получить документ о расторжении трудовых отношений она не может.

Станислава говорит, что Пенсионный фонд разрешил ей предоставить документы в свободной форме.

Пользователи сети, узнав историю Станиславы, перечислили ей 147 тыс. рублей. По словам женщины, она потратит эти деньги на реабилитацию сына.

«Я смогу оплатить пять месяцев занятий ABA-терапией (Applied behavior analysis — прикладной анализ поведения, система лечения РАС, которая основывается на поведенческих технологиях и методах обучения. — RT) по пять часов в неделю и ещё два курса биоакустической коррекции уже после летней жары, в сентябре и декабре», — говорит Войцеховская.

Кроме того, 12 июня она создала петицию, в которой попросила не лишать пособия тех родителей, которые не имеют возможностей для полноценного трудоустройства, однако могут иметь небольшие источники дохода, не превышающие 1 МРОТ.

«На данный момент, согласно Правилам осуществления ежемесячных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства 1-й группы, утверждённым Постановлением Правительства РФ №397 от 02.05.2013, а конкретно пункту 12, подпункту «д», получать пособие по уходу за ребёнком-инвалидом не имеют права те родители, которые выполняют «любую оплачиваемую работу», независимо от уровня доходов за неё», — пишет Войцеховская.

То есть даже разовый доход в 1000 рублей лишает права на получение пособия, поясняет она.

По мнению Станиславы, правительство могло бы позволить получать пособие имеющим небольшие источники дохода родителям детей-инвалидов.

Член Общественной палаты Ирина Волынец рассказала RT, что ситуация женщины далеко не единственная. Волынец пояснила, что уже направила в Госдуму проект закона, который содержит предложения, аналогичные тем, котоые выдвинула Войцеховская.

«Мы вышли с предложением, чтобы родители детей-инвалидов могли заниматься подработками. Речь идёт о детях-инвалидах первой группы и о работе на удалёнке. Мамы попросили защитить их интересы, потому что, по сути, доход до 1 МРОТ очень маленький, но для родителей особенных детей эти деньги не лишние. Многие реабилитации не входят в полис ОМС, и родителям приходится оплачивать их самим», — подчеркнула собеседница.