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«Меня оклеветали»: медбрат кировского госпиталя заявил о непричастности к анонимному «признанию» в убийствах ветеранов
07 февраля 2020, 22:54 • 76 • В России
Прокуратура и Следственный комитет проверят госпиталь для ветеранов в Кировской области после появления в СМИ публикаций о якобы орудующем там «маньяке-анестезисте». 7 февраля пользователь на анонимном форуме заявил, что убил более десяти пациентов и остался безнаказанным. Участники переписки решили разоблачить преступника — их подозрения пали на медбрата Сергея Вольфа. В медучреждении отрицают причастность их сотрудника к переписке в анонимном чате и к причинению вреда пациентам. Согласно заявлению регионального Минздрава, никаких смертей в периоды дежурств Вольфа не было. Сам Вольф заявил, что его оклеветали.
Правоохранительные органы Кировской области проверят появившуюся в СМИ информацию о «маньяке-анестезисте», написавшем в анонимном чате, что он якобы убил более десяти ветеранов и не понёс наказания. Изучив снимки, которые присылал в чат «убийца», участники переписки предположили, что аноним является сотрудником кировского госпиталя для ветеранов.
«Прокуратура Кировской области проводит проверку соблюдения законодательства в сфере здравоохранения. Основанием к этому послужили результаты мониторинга публикаций в СМИ о возможном нарушении прав граждан, в том числе инвалидов и участников Великой Отечественной войны при оказании медицинских услуг КОГБУЗ «Кировский областной госпиталь для ветеранов войн», — сообщается на сайте кировской прокуратуры.
В ведомстве отметили, что к проверке будут привлечены специалисты территориального органа Росздравнадзора по Кировской области, а при выявлении нарушений будут «незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования». Изучить ситуацию пообещали и в областном управлении Следственного комитета.
«10+ трупов»
Скандал вокруг кировского госпиталя начался с переписки в анонимном чате на «Дваче»: один из пользователей заявил, что якобы работает в больнице и «получает удовольствие», лишая жизни пациентов. В подтверждение своих слов «медик» отправил участникам чата снимок униформы с бейджем на имя некоего «медбрата-анестезиста» Сергея Владимировича. Поверх одежды на фото лежит пистолет.
Участники чата усомнились в правдивости этого «признания» и высказали мнение, что предполагаемого преступника уже давно бы поймали. Однако аноним настаивал, что никакого надзора в больнице нет, и это даёт ему возможность самовольно отключать больных от аппарата искусственной вентиляции легких. Он также отметил, что в больнице, где, по его словам, каждый месяц умирают по десять пациентов, никто не заподозрит его в причастности к убийствам.
Изучив фото с униформой и бейджем медбрата, пользователи решили, что под описание анонима подходит сотрудник кировского госпиталя для ветеранов Сергей Владимирович Вольф, работающий медбратом-анестезистом в реанимационных палатах медучреждения. Сторонники этой версии утверждают, что рука «анонима-убийцы», попавшая на снимок из чата, похожа на руку Вольфа, запечатлённую на одной из его фотографий, найденных пользователями в интернете.
Унизили и оскорбили
После того как история с анонимным признанием «медбрата-анестезиста» разошлась по СМИ и соцсетям, сам Сергей записал видеообращение, в котором назвал клеветой распространяемую о нём информацию и попросил правоохранительные органы разобраться в этой ситуации.
В Министерстве здравоохранения Кировской области прокомментировали упоминания имени Сергея Вольфа в публикациях о «маньяке-анестезисте», подчеркнув, что предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурств Сергея. Тем не менее в ведомстве пообещали провести тщательную проверку данного инцидента.
В свою очередь, начальник кировского госпиталя для ветеранов Александр Розуван заявил RT, что распространяемая в СМИ информация о якобы переписке Сергея Вольфа в анонимном чате не соответствует действительности.
«У нас действительно есть такой сотрудник, но он в социальных сетях нигде не зарегистрирован. Он во «ВКонтакте» был месяц назад, но оттуда удалился. Фотографии в интернете — это не его фотографии. Фотография есть его, которая была в ВК, — это лицо, а бейдж и спецодежда у нас совершенно другие, не такие, как на фото в интернете. Какие-то хулиганы действуют. Мы сейчас Федеральную службу безопасности пригласили, и они сейчас с нами будут тут работать. Мы найдём этих хулиганов. Я только что разговаривал с Сергеем, и он говорит, что нет у него никаких врагов. Он простой работяга из деревни, а сейчас его затравят»,— негодует Розуван.
RT также удалось поговорить с племянницей Сергея Вольфа Мариной. Девушка призналась, что была шокирована новостями в СМИ — она уверена, что её родственник никогда и никому не причинил бы вреда.
«Если честно, даже представить не могу, кто бы такое написал, потому что, зная дядю Серёжу, он бы так не поступил. Он бы помог в данной ситуации. К сожалению, мы давно с ним не общались, но, несмотря на это, мне кажется, что все эти слова (об убийствах в госпитале. — RT) — ошибка, ибо это явно не характерно для него», — заверила RT племянница Вольфа.
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