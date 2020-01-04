«Меня очень беспокоит стагнация в реальных доходах»: Путин назвал одну из основных тем послания Федеральному собранию

Владимир Путин намерен затронуть тему преодоления бедности в своём послании Федеральному собранию, с которым он обратится 15 января. Глава государства отметил, что обеспокоен стагнацией реальных доходов россиян. Ранее российский лидер поднимал тему повышения благосостояния граждан том числе и в ходе декабрьской пресс-конференции, а также в предыдущем послании Федеральному собранию.

Президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию уделит особое внимание теме повышения доходов россиян.

Как рассказал глава государства в интервью ТАСС, в настоящее время он работает над темой послания, однако содержание документа раскрывать пока рано.

«Есть варианты, но окончательно решения не приняты. Вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности», — перечислил Путин.

Он отметил, что «эти решения должны состояться», и сказал, что очень обеспокоен стагнацией реальных доходов населения.

«Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — сказал он.

Напомним, что послание президента Федеральному собранию предусмотрено Конституцией России. Статья 84 основного закона гласит, что глава государства в ежегодном обращении освещает основные направления внутренней и внешней политики государства.

В 2020 году Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж».

«Государство должно помочь людям»

В предыдущих посланиях Федеральному собранию Путин также уделял внимание проблеме преодоления бедности. В 2019 году глава государства указал, что решение демографических проблем, рост продолжительности жизни, снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности.

Президент обратил внимание на то, что в 2000 году за чертой бедности находились 40 млн россиян, а в 2019 году — 19 млн россиян. Путин отметил, что в определённый момент этот показатель снижался до 15 млн, но впоследствии динамика ухудшилась.

По словам главы государства, чаще всего с бедностью сталкиваются «многодетные, неполные семьи, семьи, где есть инвалиды, а также одинокие пенсионеры и люди, которые не могут найти достойную, хорошо оплачиваемую работу, «потому что её просто нет или им не хватает квалификации».

Президент подчеркнул, что бедность «буквально придавливает человека, лишает его жизненных перспектив».

«Государство должно помочь людям... выйти из сложной жизненной ситуации», — заключил российский лидер. Он привёл в пример несколько регионов, которые смогли улучшить показатели борьбы с бедностью за счёт так называемого социального контракта, когда государство предоставляет людям помощь в повышении квалификации, трудоустройстве и финансовых вопросах в обмен на обязательства с их стороны.

Путин также упомянул об ответственности граждан при взятии потребительских и микрокредитов, попросив Банк России и правоохранительные органы навести порядок в этой сфере.

«Подчеркну: и в решении проблемы бедности, и в развитии системы социальной поддержки важно дойти до каждой нуждающейся семьи, разобраться в её проблемах. Ни в коем случае нельзя отказывать в помощи только потому, что жизненные обстоятельства человека «немного» где-то и как-то не вписываются в формальные критерии той или иной нашей программы», — заключил глава государства.

Фундаментальные вопросы развития экономики

Путин касался темы противостояния бедности и повышения благосостояния граждан и в других выступлениях. Подробно он остановился на этих вопросах в ходе большой пресс-конференции, которая состоялась 19 декабря 2019 года.

На вопрос о росте благосостояния граждан президент ответил, что это одна из текущих проблем.

«Действительно, в последние годы мы наблюдали снижение реальных доходов граждан, и это очень плохо. Это одна из наших проблем, которые мы, безусловно, должны решать, но решать мы это должны на основе роста производительности труда и роста ВВП, это совершенно очевидно», — сказал Путин.

Вместе с тем, отметил глава государства, для решения подобных проблем не следует расходовать средства из резервных фондов, поскольку в таком случае деньги могут быстро закончиться.

«Поэтому нам нужно фундаментальные вопросы решать развития экономики и на этой базе поднимать уровень заработной платы», — сказал президент.

Он напомнил и о том, что уровень заработной платы за прошлый год «немножко подрос, немножко растут и реальные доходы, за III квартал мы это очевидно наблюдаем».