Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
71 или 0: Сколько «Томагавков» Трампа на самом деле сбил Асад
Михеев: сирийские ПВО показали невероятную эффективность!
Каталония снова требует независимости от Испании
Неизвестные пытались поджечь церковь УПЦ МП в Черниговской области
Главная / В мире

«Меня называют российской шпионкой»: информатор автора «панамского досье» рассказала об аресте в Греции

16 апреля 2018, 22:39  •  86 • В мире
Суд Греции отказал в экстрадиции россиянки Марии Ефимовой на Мальту, где её обвиняют в хищении средств у банка. По мнению судебной инстанции, мальтийские власти не смогут гарантировать безопасность Ефимовой. Гражданка России была информатором убитой журналистки Дафны Каруаны Галиции — одной из авторов «панамского досье», которая расследовала эпизоды коррупции, связанные с премьер-министром островного государства. В интервью RT Ефимова рассказала о причинах сотрудничества с журналисткой и об угрозах, поступавших в её адрес.
 
Reuters
 

Россиянка Мария Ефимова была освобождена из греческой тюрьмы «Коридаллос» в пригороде Афин в минувшую пятницу. Женщина была задержана по запросу властей Мальты, которые выписали два ордера на её арест, в том числе по подозрению в растрате. Однако суд Греции отказался выдавать Ефимову из-за того, что мальтийские власти не могут гарантировать ей безопасность и она вряд ли может рассчитывать на справедливое правосудие.

До задержания россиянка работала в мальтийском банке Pilatus Bank и была информатором журналистки Дафны Каруаны Галиции. Ефимова предоставляла ей информацию о деятельности премьера Мальты Джозефа Маската. Итогом журналистского расследования стала публикация в «панамских досье» сведений, уличающих премьер-министра страны в коррупции. В частности, в апреле 2017 года Галиция рассказала об офшорных компаниях, которые были связаны с двумя помощниками премьер-министра. Через эти фирмы якобы проводились выплаты от правительства Азербайджана. Эти публикации вызвали скандал: депутаты Европарламента призвали Муската подать в отставку.

В октябре прошлого года Дафна Галиция погибла при взрыве бомбы в её автомобиле. Россиянке Марии Ефимовой пришлось бежать с Мальты в Грецию.

— Мария, после задержания вы провели в тюрьме почти месяц. Насколько тяжело вам пришлось?

— Я вполне хорошо чувствую себя. Конечно, условия не как в отеле, но со мной были любезны сотрудники тюрьмы, поэтому заключение я перенесла нормально.

— Решение суда может быть обжаловано?

— Да, и это уже произошло. Генеральный прокурор Греции подал апелляцию. Но, насколько я понимаю, это скорее формальность — дань уважения государству Евросоюза. Если суд высшей инстанции вынесет такое же решение, то вопрос с экстрадицией будет закрыт.

— Вы понимали, что есть риск экстрадиции, но пришли и добровольно сдались греческой полиции. Почему?

— Я исходила из того, что нужно соблюдать местное законодательство. На самом деле после того, как я узнала о мальтийских ордерах на меня, я дважды приходила сдаваться в полицию. Оба раза мне говорили, что на меня в базе у них информации нет. Задержали только в третий раз.

— Местные СМИ писали, что сдались вы якобы из-за угроз, которые поступали вам после публикаций о коррупции на Мальте и «панамских архивов»...

— Угрозы поступали, но это было, когда мы с семьёй ещё находились на Мальте. Угрожали не мне лично. Двое сотрудников детективного агентства пришли в дом моего отца и настойчиво просили, чтобы я прекратила давать показания в рамках расследования о коррупции на Мальте.

— Это были российские частные детективы?

— Да, из Владимира, где живёт отец. Я потом связывалась с ними. Они сказали, что просто выполняли заказ, и даже заказчика назвали. Но раскрывать его я не хочу, чтобы на меня не посыпались новые угрозы и обвинения.

— Как отец отреагировал на это?

— Он был очень взволнован и собирался обращаться в полицию даже. Незадолго до этого скончалась моя мать, поэтому появление этих детективов стало для него дополнительным испытанием.

«Зачистка внутриполитического поля»: почему британские СМИ вновь заговорили о хакерах из России

— В российской прессе о вас почти не писали. Могли бы рассказать с самого начала, как вы оказались в этой истории с панамскими офшорами и преследованием по обвинениям в хищениях?

— Я работала в мальтийском банке Pilatus. Банк проводил операции, не соблюдая законодательство о противодействии отмыванию денег. Начальство регулярно просило подделывать подписи, фальсифицировать разные документы. Я всякий раз довольно жёстко отказывала. У меня был испытательный срок, поэтому в какой-то момент со мной расторгли контракт без официального объяснения причин. При этом банк не выплатил мне зарплату за три месяца. Я написала им официальный запрос и получила отказ. Тогда подала в трудовую инспекцию жалобу, которую удовлетворили, и затем они направили требование в банк. В итоге жалоба дошла до суда. Примерно в это время ко мне пришли полицейские с ордером на арест по заявлению банка о растрате. Я была в шоке, но понимала, что всё сфальсифицировано и я смогу легко это доказать. Меня увезли на допрос. Держали в камере, пугали, давили на то, чтобы я во всём созналась, но в итоге отпустили, так и не добившись ничего.

— То есть банк пошёл в контратаку?

— Так и есть. Параллельно начались судебные процессы по невыплаченной зарплате и по обвинению в растрате. Ситуация начала принимать неприятный оборот, когда на время рассмотрения дела о растрате у меня незаконно изъяли все паспорта. Даже на похороны матери в Россию не дали поехать. Тогда я поняла, что силы неравны, и стала искать союзников в этой борьбе. В интернете нашла статьи Дафны, которая писала о финансовых преступлениях в банке, и связалась с ней.

— Откуда у вас были эти документы, если вы уже не работали в банке?

— Я понимала, что после моих отказов они попросят других сотрудников сфальсифицировать документы. Я решила подстраховаться, поэтому делала копии документов и хранила их у себя, чтобы можно было оправдаться, если всё решат свалить на меня.

«Внешнеполитический курс формирует Пентагон»: Трамп обвинил помощников в дезинформации по вопросу высылки дипломатов

— То есть вы передавали данные об отмывании денег, преследуя только личные цели? Задачи разоблачать кого-то у вас не было?

— Всё верно. Тем самым я только хотела привлечь внимание общественности к этой неравной тяжбе между мной и банком. Мне хотелось добиться справедливого суда. Когда я поняла, что правосудие там не работает, то решила менять тактику. Никого шантажировать я не собиралась, хотя могла бы в теории. Мне не было никакого дела до мальтийского премьера, его супруги и его команды — я их никогда не видела, никаких претензий к ним у меня не было.

— Однако проходила информация, что кипрская фирма «Интернэшнл Фрэгрэнс Дистрибьюшн» обвинила вас в воровстве спустя четыре года. Кроме того, СМИ писали, что вашей работой были недовольны в кипрском отделении «Промсвязьбанка».

— «Фрэгрэнс Дистрибьюшн» — это сеть косметических магазинов «Л'Этуаль». Я работала в компании, предоставляющей им корпоративные услуги, и была номинальным сотрудником этой фирмы — это вполне обычная практика для Кипра. Действительно, одна из директоров написала на меня спустя четыре года заявление в полицию. Оно очень похоже на заявление банка, только сумма украденных денег поменьше. В начале года Кипр также собирался выдавать ордер на мою экстрадицию на основании этого заявления, однако Европол им отказал из-за несостоятельности обвинений. Позже я пыталась связаться с владельцами компании, чтобы всё выяснить, но мне никто не ответил. Что касается «Промсвязьбанка», то я очень удивилась, прочитав в СМИ, что они мной якобы были недовольны. Я увольнялась оттуда по собственному желанию, вполне мирно. У меня есть очень хорошее рекомендательное письмо от руководства этого банка. Поэтому я и сама была удивлена тем, что писали в СМИ.

«Мнимая готовность»: Трамп рассматривал возможность удара по российским объектам в Сирии

— Как вышло, что о вашей роли в расследовании Дафны узнали все? Вы давали согласие на то, чтобы ваше имя было раскрыто?

— Как раз наоборот! Я согласилась быть свидетелем и давать показания только при том условии, что моё имя не будет разглашаться. Однако помощница судьи открыто назвала меня в СМИ. Судья эту ситуацию тогда замял. На Мальте довольно напряжённая политическая обстановка между партиями, и в ход идут все средства. А это расследование касалось политики.

— То, что оставаться на Мальте вам с семьёй небезопасно, вы поняли сразу после убийства журналистки?

— Я понимала это сразу, но в итоге уехали в Грецию мы только через несколько месяцев. На Мальте действительно оставаться к этому моменту было уже небезопасно. Я лично видела, как на улице взрывали людей средь бела дня. А у нас двое детей...

— Вы считаете, что в Греции нет угрозы для вас и вашей семьи?

— Конечно, бережёного Бог бережёт, меры предосторожности я предпринимаю. При этом не думаю, что в Греции на меня могут напасть. Всё-таки это демократическое, спокойное государство. К тому же тут много островов, так что найти меня не так просто.

— Помогают ли вам российские власти?

— Сотрудники посольства России в Греции постоянно были на связи со мной и супругом, оказывали помощь и поддержку.

— В СМИ периодически появляются неожиданные версии о вашей связи с российскими спецслужбами. Как можете это прокомментировать?

— Да, спекуляций очень много. Меня называют российской шпионкой, связывают даже с делом Скрипаля. Конечно, это полный бред! Все мои действия — это сугубо личная инициатива.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
86
Источник
Похожие новости
16 апреля 2018, 22:39
Нравы «вашингтонского болота»: как ФБР дестабилизирует внутреннюю и внешнюю политику США
16 апреля 2018, 12:54
«Внешнеполитический курс формирует Пентагон»: Трамп обвинил помощников в дезинформации по вопросу высылки дипломатов
15 апреля 2018, 23:54
«Зачистка внутриполитического поля»: почему британские СМИ вновь заговорили о хакерах из России

16 апреля 2018, 19:39
Война в Сирии бьет по рейтингам в Лондоне и Париже
16 апреля 2018, 09:39
«Мнимая готовность»: Трамп рассматривал возможность удара по российским объектам в Сирии
16 апреля 2018, 19:24
Арсенал ответных мер: Госдума рассмотрит закон о контрсанкциях в отношении США до конца весенней сессии
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
14 апреля 2018, 12:24
Ядерный удар: Каждую секунду будет погибать 160.000 человек
16 апреля 2018, 16:24
71 или 0: Сколько «Томагавков» Трампа на самом деле сбил Асад
16 апреля 2018, 09:54
Почему Казахстан воздержался в Совете Безопасности ООН
11 апреля 2018, 03:09
Значит, война: американские эсминцы у российской базы (РАКЕТА.News)
11 апреля 2018, 09:09
В эти минуты Трамп может начать Третью мировую войну
12 апреля 2018, 19:39
«Хорошие, новые и умные ракеты»: смогут ли российский С-400 остановить американские «Томагавки»
15 апреля 2018, 01:09
Вопрос подготовки: почему большинство «умных» ракет США не достигло целей в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.