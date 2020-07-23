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"Меня измазали вдоль и поперек": Лукашенко вышел из себя на совещании
23 июля 2020, 16:05 • 174 • Политика
Глава потребовал выгонять всех журналистов из страны, если он будут освещать новости в деструктивном ключе
Александр Лукашенко оказался крайне недоволен работой СМИ в Белоруссии. Глава потребовал, чтобы его подчиненные уделяли более пристальное внимание информационному освещению в стране.
Во время совещания с руководством экономического блока страны, президент заявил, что с утра решил почитать газеты, однако написанные там статьи крайне не понравились Лукашенко. Он заявил, что информация, написанная в СМИ, подается в "тенденциозном" ключе.
"Пускай поедут в поле, где сегодня идет действительно сражение, борьба за урожай. Небывалый урожай на полях сегодня стоит", – приводит его слова "Белта".
Лукашенко призвал ответственных лиц выполнять свои обязанности, не дожидаясь специальных указаний сверху, поскольку они "хозяева в этой стране". Лидер призвал выгонять журналистов, если, по его мнению, они ведут деструктивную работу в стране.
"Это же не дело – оскорбление за оскорблением. Ладно меня там измазали вдоль и поперек. Уже набросились на ни в чем не повинных председателей участковых комиссий. А у них же семьи, дети", – говорит президент.
Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Эксперты полагают, что если Лукашенко сможет победить, то в стране начнется конституционная реформа, поскольку глава испугается передачи власти в другие руки.
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