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«Меня интересует не должность, а перемены в стране»: Глава «Океана Эльзы» о выборах президента Украины

30 октября 2018, 01:24  •  13 • Политика
Певец Святослав Вакарчук, глава группы «Океан Эльзы», заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах президента Украины.
Лидер группы «Океан Эльзы» певец Святослав Вакарчук не будет выставлять свою кандидатуру на выборах следующего президента Украины. Об этом деятель искусства заявил в комментарии для издания «Украинская правда».
Что интересно, при этом Вакарчук не стал отвечать на вопрос, является ли он просто музыкантом или также еще и политическим деятелем. По его словам, «жизнь покажет», к какой именно сфере общественной жизни следует относить его персону.
В любом случае, резюмировал Вакарчук, должность главы украинского государства сейчас его не интересует. Все спекуляции касательно своего участия в выборах 2019 года он считает излишними.
«Не интересует меня эта должность, меня интересуют перемены в стране. Давайте прекратим дискуссии, пойдете в президенты, не пойдете. Это не дискуссия сегодняшнего уровня, она меня обижает», - отметил глава «Океана Эльзы».

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