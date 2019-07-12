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Меньшов во время телемоста выступил против запрета въезда на Украину
12 июля 2019, 19:09 • 89 • Украина
Актёр и кинорежиссёр Владимир Меньшов во время российско-украинского телемоста на телеканале «Россия 1» отметил, что ситуация с запретом въезда на Украину является жестокой болезнью, которая должна закончиться.
© Михаил Мордасов РИА Новости
«К сожалению, я могу сказать это только по телевизору, потому что доступа на Украину у меня нет, я в списке запрещённых. Я отношусь к этому как к жестокой болезни, которая должна кончиться, потому что так не может быть по-человечески, чтобы нельзя было в Киев съездить», — цитирует режиссёра РИА Новости.
Актриса Валентина Талызина поделилась историей своей русско-украинской семьи, а также рассказала, что её первой сказкой была повесть «Тарас Бульба» Николая Гоголя, а в доме всегда готовили украинские национальные блюда.
Ранее стало известно, что «Россия 1» проведёт российско-украинский телемост «Надо поговорить» с помощью Skype.
RT ведёт трансляцию.
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