Меньше жертв среди граждан: Тиллерсон призвал к сдержанности Турцию и курдов

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Глава Госдепа заявил о признании Вашингтоном права Анкары защищать граждан своей страны от террористов.

Администрация президента США Дональда Трампа выражает свое беспокойство в связи с боевыми действиями, которые Турция ведет против курдов на севере Сирии. Об этом в понедельник заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе рабочего визита в Лондон.

Чтобы описать ситуацию в сирийском Африне, где Турция атаковала позиции курдских группировок, глава Госдепа использовал выражение "турецкий инцидент". По его словам, сторонам следует проявлять сдержанность, чтобы избежать жертв среди гражданского населения.

"Мы обеспокоены турецким инцидентом в северной Сирии", - заявил Тиллерсон. Кроме того, госсекретарь в очередной раз призвал Турцию и сирийских курдов проявлять сдержанность, чтобы минимизировать жертвы среди мирного населения.

В то же время, по словам Тиллерсона, Белый дом признает "законное право Турции защищать от террористов своих граждан". Кроме того, добавил госсекретарь, что США намерены решать проблемы в сфере безопасности совместно с Анкарой.