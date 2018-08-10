«Меньше возможностей оттягивать решение»: оператор «Северного потока — 2» подал заявку на альтернативный маршрут

Дании предложили альтернативный маршрут «Северного потока — 2», который не затрагивает её территориальные воды. Об этом заявили в компании-операторе газопровода Nord Stream 2 AG. Там отметили, что инвесторы поддерживают новый вариант, несмотря на дополнительные затраты. Ранее датский парламент принял закон, который позволяет учитывать внешнеполитические аспекты при рассмотрении заявки на строительство трубопроводов. По мнению экспертов, разработка альтернативного маршрута станет дополнительным рычагом давления на Копенгаген, который до сих пор не принял решение по первому варианту маршрута.

Занимающаяся проектированием «Северного потока — 2» компания Nord Stream 2 AG передала Дании документы на альтернативный маршрут. В пресс-релизе оператора отмечается, что газопровод пройдёт не через территориальные воды государства, а в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ).

«Сегодня Nord Stream AG передал датскому энергетическому агентству заявку на оценку воздействия на окружающую среду (OBOC) на маршрут, проходящий через датскую исключительную экономическую зону к северо-западу от Борнхольма. Этот альтернативный маршрут не проходит через датские территориальные воды», — сказано на сайте компании.

При этом в компании подчеркнули, что заявка на первоначальный маршрут, поданная в апреле 2017 года, не снимается. Она была составлена согласно рекомендациям датских властей в ходе проектирования газопровода «Северный поток — 2» и остаётся предпочтительной, говорится в сообщении. В Nord Stream 2 AG отметили, что разрешения всех других государств, через которые проходит маршрут газопровода, уже получены.

Как сообщила пресс-секретарь компании Маркела Дедопоулос, новый вариант маршрута будет длиннее на 36 км.

«Длина оптимального маршрута, заявку на который мы подали в апреле 2017 года, составляет 139 км. Протяжённость альтернативного маршрута, заявку на который мы подали сегодня, — 175 км», — сказала она в интервью РИА Новости.

Пресс-секретарь компании также отметила, что, несмотря на тот факт, что строительство по альтернативному пути дороже, инвесторы поддержат этот маршрут.

«Северный поток — 2» в водах Дании потребует дополнительных затрат, но акционер проектной компании Nord Stream 2 AG — «Газпром» — и зарубежные участники проекта поддержат это», — сказала Дедопоулос.

Тем временем в Дании подтвердили получение заявки от компании. Об этом заявил глава пресс-службы Энергетического агентства Дании Торе Фальбе-Хансен.

«Я пока не могу дать дополнительных комментариев, касающихся процедуры рассмотрения заявки. Мы только что её получили, и теперь нам предстоит изучить данный документ», — сказал он ТАСС.

Стимул для датских властей

В ноябре 2017 года парламент Дании принял закон, по которому Копенгаген получил право принимать во внимание вопросы внешней политики при решении об одобрении строительства трубопроводов и силовых кабелей в территориальных водах государства. Ранее отказать можно было исключительно из экологических соображений. Этот закон позволял Копенгагену откладывать решение по поводу строительства «Северного потока — 2».

«Дания, к сожалению, повела себя как маргинальное государство, которое под давлением извне готово пренебречь и своими интересами, и интересами своих ближайших соседей и просто заниматься саботажем, не говорить ни да ни нет по основному проекту. Поэтому компания-оператор была вынуждена подготовить все необходимые документы по альтернативному маршруту и подать заявку, чтобы у Дании было меньше возможностей оттягивать принятие решения», — отметил в беседе с RT генеральный директор Фонда национальной безопасности Алексей Гривач.

Он подчеркнул, что заявка может быть серьёзным стимулом для датских властей.

«Возможно, это и станет дополнительным рычагом давления на Копенгаген, чтобы они всё же выполнили свою функцию добросовестного регулятора, а не политического инструмента борьбы за геополитическое влияние США в Европе», — заключил Гривач.

Прокладка альтернативного пути существенно не скажется на стоимости проекта, считает эксперт, а дополнительные траты придутся на трубу и трубоукладку. По его словам, после разработки маршрута, который проходит вне территориальных вод, законных оснований задерживать строительство нет.

Christiansborg Palace, Danish parliament, Copenhagen, Denmark, Zealand, Europe

globallookpress.com

© Michael Nitzschke/imagebroker

«Теперь они должны рассмотреть новую заявку и принять решение», — добавил Гривач.

С ним согласился и заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. «Скорее всего, там всё достаточно изучено, и прокладывать можно уже сейчас», — считает эксперт.

«Под Порошенко горит политическая земля»

Тем временем в Киеве по-прежнему призывают западных партнёров отказаться от поддержки проекта. По мнению президента Украины Петра Порошенко, строительство газопровода несёт «катастрофические последствия» для ЕС.

«Северный поток — 2» — это «троянский конь» Кремля против европейской энергетической и, в конечном счёте, геополитической безопасности… Призываю наших европейских партнёров как можно быстрее избавиться от обманчивых и пагубных кремлёвских чар и твёрдо отстаивать свою энергетическую безопасность», — написал он в Facebook.

Украина последовательно выступает против строительства «Северного потока —2». По мнению Киева, после завершения строительства газопровода, Россия откажется от транзита природного газа в Европе через Украину.

При этом ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить транзитный контракт, но только в том случае, если будет урегулирован спор «Газпрома» и «Нафтогазом». Однако украинская сторона отказывается идти на компромисс, требуя выплаты $2,56 млрд долларов.

При этом в Германии ещё в июле началась укладка первых труб газопровода. Об этом сообщал финансовый директор Uniper — одного из европейских партнёров «Газпрома». По словам Фролова, успешная реализация проекта связана с интересом европейских стран, в том числе Германии.

«Просто в нём заинтересована не только и, может быть, не столько Россия, сколько Германия, Австрия и другие участники. Но в первую очередь Германия», — считает эксперт.

Как отмечала представитель правительства Германии Ульрике Деммер, власти по-прежнему считают проект коммерческим. В то же время она указала на необходимость прояснить, какую роль будет играть Украина как страна-транзитёр.

Ранее глава правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская сторона может всё-таки сохранить транспортировку топлива через Украину, если та сможет обосновать экономическую целесообразность проекта.

По мнению генерального директора Фонда национальной безопасности Алексея Гривача, Киеву следует стать надёжным и предсказуемым партнёром, способным экономически обосновать условия продления транзита.

«Под господином Порошенко горит политическая земля. Украина может лишиться и статуса транзитёра. Но дело в том, что попытка сохранить свои эксклюзивные права и в дальнейшем шантажировать и Россию и Европу этим своим положением — это тупиковый путь для Украины», — сказал он RT.