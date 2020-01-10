Меньше шума и расхода топлива: в США придумали гибридный лайнер для ВВС

Конструкция на газовых турбинах

Чем полезен американской авиации новый концепт гибридного самолета

Американские изобретатели продолжают экспериментировать с новыми моделями суперсовременных самолетов. Одну из таких моделей на днях представила Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил США.Начнем с того, что 6 января 2020 года в Орландо, штат Флорида, открылись форум и выставка SciTech Американского института аэронавтики и космонавтики. На ней и была представлена модель экспериментального авиалайнера, которую изобретатели называют концептуальным транспортным средством с распределенным движением.Новую конструкцию по достоинству оценили представители Командования Военно-воздушных сил США. Они утверждают, что модель может стать прототипом нового грузового самолета с возможностью короткого взлета. Плюс к тому важнейшее значение, по мнению военных, имеет способность экономить топливо за счет газовых турбин, вырабатывающих энергию для электрических вентиляторов.Представленная исследовательской лабораторией ВВС гибридная модель очень напоминает конструкцию, разработанную компанией Empirical Systems Aerospace, Inc. или ESAero. Эта компания была основана еще в 2003 году и уже почти 20 лет занимается продвижением концепций самолетов, в которых используются газовые турбины, установленные вдоль внешнего крыла, для питания электрических генераторов.Базовая концепция нового авиалайнера, разрабатываемая ESAero, позволяет повысить эффективность использования топлива, а также снизить уровень загрязнения окружающей среды. С 2016 года компания разрабатывает полностью электрический проект самолета X-57A Maxwell, который по сути повторяет конструкцию Tecnam P2006T.Модель X-57A включает шесть маленьких вентиляторов на каждом крыле, два больших винта с электрическим приводом также по одному на каждом крыле. Инженеры считают, что вентиляторы меньшего размера смогут обеспечивать достаточную подъемную силу во время взлета, но в полете будут отключены, а тягу вперед обеспечат лишь два больших винта.В Командовании ВВС США убеждены, что новый грузовой самолет с большей дальностью полёта и высокой экономией топлива станет замечательным решением для повышения эффективности воздушных операций. В первую очередь, он позволит снизить расходы на воздушные перевозки на большие расстояния, что особенно актуально в контексте проведения американскими вооруженными силами военных операций по всему миру.Кроме того, снижение уровня шума позволит снизить и уязвимость нового транспортного самолета для противовоздушной обороны противника, что также представляется для американских военных весьма значимым достижением.Новая конструкция будет оптимальна для тех районов, в которых нет доступа к развитой аэродромной инфраструктуре с хорошими условиями для взлета и посадки самолетов. Например, речь может идти о зонах ведения боевых действий или об отдаленных территориях со сложными географическими и климатическими условиями.Добавим, что модернизация Военно-воздушных сил в настоящее время рассматривается руководством США как одна из наиболее приоритетных задач национальной политики в сфере вооружений, поскольку именно ВВС, вместе с Военно-морскими силами, обеспечивают американскому государству возможность действий на очень отдаленных от своих границ расстояниях.