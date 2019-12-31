Меньше сажать - больше бизнесовать

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой снизить риски уголовной ответственности для бизнесменов по налоговым недоимкам. Соответствующие пороги будут увеличены в три раза. Документ уже находится на рассмотрении в Госдуме.

В конце ноября в рамках совещания у президента России Владимира Путина чиновники подняли вопрос об отмене уголовных статей по ответственности за валютные и налоговые нарушения, а также об организации преступного сообщества. По словам собеседников газеты «Ведомости», участники заседания выразили готовность поддержать увеличение налоговой недоимки, за которую наступает уголовная ответственность для людей и компаний.

В декабре этого года российский лидер внес на рассмотрение депутатов Государственной Думы документ, содержащий поправки к Уголовному кодексу РФ, о смягчении уголовной ответственности для предпринимателей. Проект закона не предполагает отмену наказания, а лишь предусматривает его смягчение. Кроме того, в документе прописаны поправки для статьи 210 вышеупомянутого кодекса, предусматривающей возможность обвинения для сотрудников компаний в организации преступного сообщества.

Следует отметить, что российские чиновники уже давно признали риски уголовной ответственности, как одну из главных причин, тормозящих инвестиции. «Ведомости» приводят в пример слова первого зампреда правительства РФ и главы Министерства финансов Антона Силуанова. По мнению министра финансов, уголовная ответственность за невозврат валютной выручки является рудиментом, часто удерживающим отечественные компании от выхода на внешний рынок. Данную позицию поддерживает и парламентарий Андрей Макаров, считающий, что у бизнеса не осталось никаких рисков, а только страх из-за возможности потерять все в случае успеха.

Основной смысл нововведений заключается в том, что после принятия поправок будет увеличена сумма недоимки. Для компаний этот порог будет поднят до 15 миллионов и 45 миллионов в особо крупном размере, а для людей до 2,7 миллиона рублей и 13,5 миллиона рублей в особо крупном размере соответственно. Напомним, что, на данный момент, в первом случае установлены суммы в 5 и 15 миллионов рублей в особо крупном размере при недоимке в 25 или 50 процентов от всех налоговых платежей за три года. Для второй группы порог равен 900 тысячам и 4,5 миллионам рублей (в особо крупном размере) при недоимке в 10 или 20 процентов за три года. Учет процентов от общей суммы налоговых платежей благодаря поправкам к УК будет вообще отменен.

Здесь же следует отметить, что наличие низких порогов, в первую очередь, сильно бьет по крупному бизнесу, так как для компаний с миллиардными налоговыми выплатами недоимка в несколько миллионов рублей практически незаметна, но может привести к уголовному преследованию. По словам специалистов, в 2017 году риски для бизнеса резко возросли, так как, помимо неуплаченных компаниями налогов, стали учитываться и страховые взносы. При этом с 2021 года в эту группу планируют включить и утилизационный сбор на автомобили, отчисления операторов связи и туристический сбор. В связи с этим эксперты считает, что целесообразней отказываться не от долей, а от абсолютных сумм.

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Однако малый бизнес в случае увеличения порога недоимки только выиграет. Такого мнения придерживается партнер «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Виктория Бурковская. По ее словам, подобные изменения могут привести к безнаказанному уклонению от уплаты налогов со стороны небольших фирм. Еще одним последствием принятия поправок может стать еще большее дробление бизнеса, которое также представляет собой одну из форм уклонения от уплаты налогов за счет создания новых компаний. Отсюда можно сделать вывод, что направленные на поддержание малого бизнеса изменения выглядят довольно сомнительными и могут привести к неприятным для бюджета последствиям.

В свою очередь, премьер-министр Дмитрий Медведев для поддержки молого бизнеса предложил отменить налоговую декларацию. Как сообщает «Регнум», теперь компаниям на упрощённой системе налогообложения подавать декларацию не надо. ФНС будет отслеживать операции по кассам и счетам компании, а декларация излишня.

«Отменяется налоговая декларация для предпринимателей, которые работают по упрощёнке и платят налоги с объекта дохода. Достаточно уведомить налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика в электронной форме, если сами налоговики рассчитают сумму, которую нужно оплатить, на основании сведений, которые зафиксированы в специальных кассах» - заявил Медведев.

Вторым важным моментом предложенных поправок является попытка ограничить случаи, когда компания признается организованной преступной группой, а все ее сотрудники - участниками. Российский президент предлагает указать в статье 210 Уголовного кодекса, что учредители, руководители и работники компании не должны нести ответственность по экономическим преступлениям только из-за того, что они числятся в компании. В качестве исключения указаны те компании, которые заведомо создаются для совершения преступлений.

В настоящее время по данной статье проходят многие бизнесмены, в частности, владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед, а также экс-министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов. Указанная статья дает право на заключение под стражу сроком на 1,5 года. При этом срок следствия по экономическим делам зачастую затягивается, и бизнес разваливается. Важно отметить, что в рамках расследования по статье 210 УК можно арестовывать все активы компании.