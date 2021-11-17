Меньше мигрантов - больше русских. Сергей Собянин сделал заявление

Сергей Собянин призвал сократить количество мигрантов на стройках в рамках реновации и подчеркнул, что к работе следует привлекать больше граждан России из ближайших регионов.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество мигрантов на стройках домов в рамках программы реновации должно снизиться. О решении Собянин высказался в ходе визита на одну из таких строительных площадок на улице Бауманской.

Обращаясь к генеральному директору фирмы-подрядчика Алексею Добашину, Собянин подчеркнул, что на стройке нужны люди "другого качества, с другой зарплатой, меньше мигрантов". К работе, как подчеркнул мэр, следует привлекать больше граждан России, причём из ближайших к Москве регионов, которым также необходима работа:

Повышайте заработную плату, создавайте условия работы. Наращивайте производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства, - сказал Сергей Собянин.

Кстати, по словам Добашина, в течение последнего года мигрантов на его стройках стало на 15 процентов меньше. И этот процесс будет продолжаться.