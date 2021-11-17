|
Меньше мигрантов - больше русских. Сергей Собянин сделал заявление
17 ноября 2021, 15:50 • 125 • Политика
Сергей Собянин призвал сократить количество мигрантов на стройках в рамках реновации и подчеркнул, что к работе следует привлекать больше граждан России из ближайших регионов.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество мигрантов на стройках домов в рамках программы реновации должно снизиться. О решении Собянин высказался в ходе визита на одну из таких строительных площадок на улице Бауманской.
Обращаясь к генеральному директору фирмы-подрядчика Алексею Добашину, Собянин подчеркнул, что на стройке нужны люди "другого качества, с другой зарплатой, меньше мигрантов". К работе, как подчеркнул мэр, следует привлекать больше граждан России, причём из ближайших к Москве регионов, которым также необходима работа:
Кстати, по словам Добашина, в течение последнего года мигрантов на его стройках стало на 15 процентов меньше. И этот процесс будет продолжаться.
Подпишитесь на нас
125
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 ноября 2021, 09:05
|
13 ноября 2021, 16:45
|
15 ноября 2021, 08:25
|
15 ноября 2021, 16:00
|
13 ноября 2021, 18:30
|
16 ноября 2021, 01:55
|
13 ноября 2021, 22:35