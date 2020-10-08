"Меньше хамства". Политолог прокомментировал теледебаты Пенса и Харрис

Кандидаты на пост вице-президента США – демократ Камала Харрис и республиканец Майкл Пенс – провели теледебаты в Университете штата Юта в Солт-Лейк-Сити.

Как сообщают американские СМИ, участники дебатов говорили практически одинаковое количество времени, однако при этом нарушали правило не перебивать друг друга во время ответа на вопросы модератора. Журналисты подсчитали, что Пенс перебил Харрис 16 раз и 93 раза выступил с нападками на нее. Харрис позволила себе перебить оппонента 9 раз и 84 раза переходила в нападение.

Майк Пенс в ходе теледебатов пообещал, что США привлекут Китай из-за коронавируса "к ответственности за то, что он сделал Америке". Харрис, в свою очередь, назвала действия администрации Трампа по борьбе с коронавирусом "величайшим провалом за всю историю страны".

В эфире радио Sputnik дебаты оценил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.

По его мнению, кандидаты в вице-президенты вели себя вежливее, чем кандидаты в президенты – Дональд Трамп и Джозеф Байден – во время первого раунда теледебатов на прошлой неделе.

"Отличие этих дебатов – меньше хамства. Можно даже сказать – его отсутствие. Наверное, присутствие дамы, которая тоже за словом в карман не лезла, тем не менее, снизило градус. Назвать победителя, действительно, сложно. Но мне кажется, в данной ситуации Пенс проигрывал, потому что ему приходилось отвечать за действующую администрацию, за ее решения. Особенно история с коронавирусом подорвала доверие к Трампу, ему приходится оправдываться, он это делает в своем привычном стиле. И Пенс за ним следует. Но Харрис очень четко указала на ситуацию со смертностью в стране – это для США действительно удар и подрыв доверия к собственной системе здравоохранения и вообще уважения к стране", – сказал Игорь Шатров.

По его мнению, нынешние дебаты показали, что шансы кандидатов в президенты по-прежнему равны.

"Сторонники Трампа считают, что победил вице-президент, сторонники Байдена считают, что победила Харрис. Я не думаю, что здесь можно расставлять акценты. Мне кажется, что по-прежнему общество расколото четко посередине. Поскольку при всех недостатках Трампа, у многих в памяти остались основные годы президентства, где наблюдался рост американской экономики и выполнение обязательств по внутренним вопросам. Пандемия подорвала, но не уронила рейтинг Трампа", – считает политолог.