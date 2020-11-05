«Меньше болеют и меньше заражают своих близких»: в Москве продлили дистанционное обучение для учащихся 6—11 классов

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении срока дистанционного обучения школьников 6—11 классов до 22 ноября. Ранее эту меру ввели в рамках борьбы с распространением COVID-19. По словам Собянина, решение позволило сократить заболеваемость среди старшеклассников почти вдвое. Тем временем в России выявлено 19 404 новых случая коронавирусной инфекции. С начала эпидемии в стране зафиксировано 1 712 858 случаев заболевания. Выздоровели 1 279 169 человек (74,68%), от последствий COVID-19 скончались 29 509 человек (1,72%).

Дистанционный режим обучения для школьников 6—11 классов в Москве продлён до 22 ноября. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Он объяснил это решение тем, что в начале текущей недели ситуация с коронавирусом снова стала обостряться после улучшения динамики, которое наблюдалось в течение предшествующих двух недель.

«Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций», — отметил Собянин. По его словам, власти постараются «сделать всё, чтобы дистанционка не привела к ухудшению качества образования».

Наряду с этим градоначальник рассказал, что за время дистанционного обучения школьников 6—11 классов доля заразившихся среди старшеклассников уменьшилась почти вдвое. Мэр отметил, что подобная динамика указывает на то, что дети «сами меньше болеют и меньше заражают своих близких».

В Госдуме отметили, что власти Москвы принимают решение, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе и рекомендаций, которые даются Роспотребнадзором.

Так, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с RT подчеркнул, что в Москве проживает больше всего людей, соответственно «и заболевших больше, и вероятность заболеть тоже больше».

«В том числе исходя из того, что есть те, кто либо принципиально, либо просто безответственно не соблюдает предписанные меры безопасности... Что и послужило поводом для принятия такого решения», — добавил он.

Последние данные о заболеваемости

За прошедшие сутки в России выявлено 19 404 новых случая коронавирусной инфекции. Днём ранее сообщалось о 19 768 новых случаев COVID-19, в предшествующий этому день — 18 648.

Нарастающим итогом выявлено 1 712 858 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ. С начала эпидемии в стране выздоровели 1 279 169 человек (74,68%), в том числе 12 238 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавируса и сопутствующих заболеваний, скончались 29 509 человек (1,72%). За минувшие 24 часа число летальных случаев выросло на 292.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 63 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 570 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 405 318 человек.

По количеству выявленных за сутки случаев лидируют Москва (5255), Санкт-Петербург (1039), Московская (588), Нижегородская (422) и Архангельская (377) области.

Столичный оперштаб сообщает, что за последние сутки госпитализированы 1143 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 364 человека.

Онлайн-консультации для больных COVID-19

Власти Москвы рассказали о проведении более 650 тыс. онлайн-консультаций для больных коронавирусом и участников пострегистрационного исследования вакцины против COVID-19. Об этом рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

«Такой способ общения между врачом и пациентом очень удобен для всех сторон и хорошо зарекомендовал себя. Телемедицинские консультации получили уже более 260 тысяч пациентов. Специалисты следят за здоровьем больных с лёгкой и средней тяжестью течения заболевания, состояние которых позволяет проходить лечение дома», — приводит слова Раковой оперштаб.

В сообщении указано, что врачи телемедицинского центра по видеосвязи проводят круглосуточный мониторинг состояния пациентов и дают рекомендации. Если состояние пациента ухудшается, то принимается решение об очном осмотре или госпитализации.

Повторное заражение и ложные тесты

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о вероятности повторного заражения коронавирусом. По его словам, это обусловлено иммунным ответом при первичном заболевании.

«Если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, а это может быть и при бессимптомной форме, то тогда человек может заболеть повторно», — сказал Альтштейн в интервью радио Sputnik.

По словам вирусолога, после первого заражения организм может усилить барьер между собой и COVID-19, но так происходит не всегда.

«Ещё такая повторная инфекция может оказаться, хоть и редко, но более тяжёлой, чем первая», — предположил специалист.

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Альтштейн отметил, что данный вопрос не до конца изучен. При этом вирусолог призвал уже переболевших людей вести себя аккуратно и соблюдать меры предосторожности наравне с остальными.

Кроме того, внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что тест на коронавирус примерно в 30—40% случаев может показать ложноотрицательный результат. По словам эксперта, это связано с забором материала, а не с качеством тестов.

«Если материал взят некачественно, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат», — приводит слова Авдеева РИА Новости.

Как пояснил эксперт, точность теста зависит ещё и от времени взятия материала. По его словам, на ранней стадии больше шансов получить положительный результат.