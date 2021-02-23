Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Еще один регион может присоединиться к России по "крымскому сценарию"
Минск переключился на РФ, а Клайпеда опустела: Литовский министр не поскупился н...
Лондон потребует наказать Россию за неповиновение митингующим. Русские ответили ...
Путин спас Россию от пьяного Ельцина - спасёт и нас! Ещё одна европейская страна...
Главная / В России

Меньше 12 тысяч: в России за сутки выявлен минимум новых случаев заболевания COVID-19 с начала октября

23 февраля 2021, 18:00  •  35 • В России
За последние сутки в России было выявлено 11 823 случая заболевания коронавирусной инфекцией — это минимальный показатель с 8 октября. Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 в стране подтвердился у 4 189 153 человек, из них 3 739 344 выздоровели (12 943 — за сутки), а 84 047 скончались от осложнений. Накануне было зафиксировано 417 летальных исходов, связанных с коронавирусом. На фоне продолжающейся прививочной кампании в России также растёт число государств, одобривших применение отечественной вакцины «Спутник V».
 
РИА Новости © Евгений Одиноков
 

За минувшие сутки в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 11 823 человек — это минимальное число новых зафиксированных случаев болезни в стране с 8 октября 2020 года (11 493). С тех пор ежесуточно фиксировалось не менее 12 тыс. эпизодов коронавируса, а на пике (24 декабря) эта цифра достигала почти 30 тыс. заболевших. Для сравнения, максимальное число выявленных в РФ случаев заболевания в первую волну составило 11 656 (11 мая).

Больше всего новых эпизодов COVID-19 выявлено в Москве (1198), Санкт-Петербурге (913), Московской (732), Нижегородской (409), Ростовской (309) и Воронежской (302) областях. В остальных регионах — меньше 300 случаев, а в Чукотском автономном округе — ни одного.

Также за последние сутки в стране выздоровели 12 943 пациента, 417 человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией и сопутствующими заболеваниями.

Всего с начала пандемии в России зафиксировано 4 189 153 эпизода коронавируса, из них 3 739 344 человека выздоровели (89,26%), а 84 047 — скончались (2%). Более 365,7 тыс. случаев заболевания остаются активными.

По данным Роспотребнадзора, за всё время в стране проведено свыше 109,6 млн лабораторных исследований на SARS-CoV-2, в том числе 225 тыс. — за минувшие сутки. Под наблюдением медиков остаются около 589 тыс. человек.

  • Динамика выявленных в России случаев COVID-19 и связанных с ними смертей (данные ВОЗ)

Количество подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), приближается к 111,3 млн, а по информации американского Университета Джонса Хопкинса, — почти достигло 111,8 млн. Число связанных с коронавирусом смертей приближается к 2,5 млн.

Только в США число летальных исходов превысило 500 тыс., в связи с чем президент Джо Байден объявил в стране пятидневный траур. По его словам, за год пандемии умерло больше американцев, чем за Первую мировую, Вторую мировую и Вьетнамскую войну вместе взятые.

В знак солидарности российское посольство в Вашингтоне приспустило национальный флаг.

Today our

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



35
Источник
Похожие новости
23 февраля 2021, 10:40
«Единственный в мире образец»: какими преимуществами обладает лёгкий российский танк «Спрут-СДМ1»
22 февраля 2021, 00:45
«По особым целям»: как управляемые снаряды «Краснополь-М2» усилят артиллерию Вооружённых сил России
21 февраля 2021, 20:10
«Обеспечить превосходство над лучшими аналогами»: серийные поставки танков «Армата» в армию начнутся в 2022 году
21 февраля 2021, 18:20
«Дочь не знает, где я»: заключённые колонии под Новосибирском мастерят кукольные домики для детей-сирот
21 февраля 2021, 08:15
«Хорошие экспортные перспективы»: какие ЗРК и системы ПВО представит «Алмаз-Антей» на оружейной выставке IDEX 2021
22 февраля 2021, 09:00
«Надёжная, удобная и недорогая техника»: когда МВД и Росгвардия могут принять на вооружение новый автомат АК-12
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 февраля 2021, 09:05
Тайная миссия США с "Панцирем" провалилась: Русские оружейники переиграли американцев
19 февраля 2021, 09:35
Россия всё же «напала» на ВСУ откуда не ждали
21 февраля 2021, 13:50
Сергей Михеев ответил НАТО: "В гробу я видал все ваши заявления"
21 февраля 2021, 01:00
Минск переключился на РФ, а Клайпеда опустела: Литовский министр не поскупился на эмоции
17 февраля 2021, 21:50
Это русский город? — история со смелым барменом получила логичное продолжение
19 февраля 2021, 10:30
Россия и Евросоюз: развод и тапочки по почте?
17 февраля 2021, 17:15
Киев назвал виновных в расстрелах на Майдане
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.