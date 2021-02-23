Меньше 12 тысяч: в России за сутки выявлен минимум новых случаев заболевания COVID-19 с начала октября

За последние сутки в России было выявлено 11 823 случая заболевания коронавирусной инфекцией — это минимальный показатель с 8 октября. Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 в стране подтвердился у 4 189 153 человек, из них 3 739 344 выздоровели (12 943 — за сутки), а 84 047 скончались от осложнений. Накануне было зафиксировано 417 летальных исходов, связанных с коронавирусом. На фоне продолжающейся прививочной кампании в России также растёт число государств, одобривших применение отечественной вакцины «Спутник V».

За минувшие сутки в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 11 823 человек — это минимальное число новых зафиксированных случаев болезни в стране с 8 октября 2020 года (11 493). С тех пор ежесуточно фиксировалось не менее 12 тыс. эпизодов коронавируса, а на пике (24 декабря) эта цифра достигала почти 30 тыс. заболевших. Для сравнения, максимальное число выявленных в РФ случаев заболевания в первую волну составило 11 656 (11 мая).

Больше всего новых эпизодов COVID-19 выявлено в Москве (1198), Санкт-Петербурге (913), Московской (732), Нижегородской (409), Ростовской (309) и Воронежской (302) областях. В остальных регионах — меньше 300 случаев, а в Чукотском автономном округе — ни одного.

Также за последние сутки в стране выздоровели 12 943 пациента, 417 человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией и сопутствующими заболеваниями.

Всего с начала пандемии в России зафиксировано 4 189 153 эпизода коронавируса, из них 3 739 344 человека выздоровели (89,26%), а 84 047 — скончались (2%). Более 365,7 тыс. случаев заболевания остаются активными.

По данным Роспотребнадзора, за всё время в стране проведено свыше 109,6 млн лабораторных исследований на SARS-CoV-2, в том числе 225 тыс. — за минувшие сутки. Под наблюдением медиков остаются около 589 тыс. человек.

Динамика выявленных в России случаев COVID-19 и связанных с ними смертей (данные ВОЗ)

Количество подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), приближается к 111,3 млн, а по информации американского Университета Джонса Хопкинса, — почти достигло 111,8 млн. Число связанных с коронавирусом смертей приближается к 2,5 млн.

Только в США число летальных исходов превысило 500 тыс., в связи с чем президент Джо Байден объявил в стране пятидневный траур. По его словам, за год пандемии умерло больше американцев, чем за Первую мировую, Вторую мировую и Вьетнамскую войну вместе взятые.

В знак солидарности российское посольство в Вашингтоне приспустило национальный флаг.

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