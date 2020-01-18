Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Дискриминация русскоязычного населения»: подпишет ли Зеленский закон об образов...
Россия призвала ООН отреагировать на украинский закон об образовании
Что означает вторая перестройка Путина
Украина и Грузия обвинили Россию в препятствовании морским поисково-спасательным...
Главная / В мире

Меньше 10 слов для США: Лавров ёмко ответил американской журналистке об импичменте Трампу

18 января 2020, 12:09  •  210 • В мире
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции ёмко ответил на вопрос американской журналистки, которая попросила прокомментировать процедуру импичмента Дональду Трампу. Корреспондент спросила, считает ли Лавров, будто это ослабит американскую позицию на Украине и усилит влияние России. Глава МИД ответил ей одним предложением.
Сергей Лавров необыкновенно коротко ответил на вопрос американской журналистки о том, как скажется импичмент Дональду Трампу на мировых событиях. Глава МИД России уложился в одно предложение.
На ежегодной пресс-конференции журналистка спросила, ослабит ли процесс импичмента американскую поддержку Украины и усилит ли это позицию России. В ответ Лавров заявил: "Не знаю, импичмент у вас, вы американка, вам видней".
Напомним, в США в сентябре 2019 года вокруг телефонной беседы Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским разгорелся крупный политический скандал, который дал повод Палате представителей запустить процедуру импичмента в отношении американского президента.
О начале процедуры 24 сентября текущего года сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси, обвинившая президента США в предательстве и нарушении "целостности выборов". В нижней палате Конгресса демократы обладают большинством голосов.
Комментируя начало судебного разбирательства в январе 2020 года, Дональд Трамп заявил журналистам: "Это обман. Я думаю, всё пройдет очень быстро".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



210
Источник
Похожие новости
18 января 2020, 02:09
«Подпортить избирательную кампанию»: чего ожидать от суда над Трампом в сенате США
17 января 2020, 23:09
"Госпитализированы с подозрением на сотрясение мозга": СМИ узнали о числе пострадавших военных США после "жёсткой" мести Ирана
18 января 2020, 05:39
"Расследование не окончено, но вы виноваты. Так мужики себя ведут?" Лавров - о крушении "Боингов" на Украине и в Иране
17 января 2020, 19:54
"Работают много людей": Премьер Украины ответил на публикацию компромата о "профане" Зеленском
17 января 2020, 16:39
Подвергшееся газовой атаке российское посольство в Ливане пришлось взять под охрану
17 января 2020, 16:39
"Надо отдать честь погибшим": Раскритиковавший власти Польши из-за Путина Валенса готов приехать на парад Победы
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 января 2020, 05:39
Украина: Зеленского официально признали тупым (Telegram. Обзор)
18 января 2020, 02:24
"Можно сделать за две минуты": Гаспарян подсказал Зеленскому, где искать сл...
18 января 2020, 02:24
"Пришлось как-то немножко людей вернуть в реальность": Захарова о самом &qu...
18 января 2020, 02:24
"Модернизация становится теоретически возможной, но...": Делягин о назначен...
18 января 2020, 02:24
"Январский переворот Путина": либералы в шоке, а народ доволен (Руслан Оста...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 января 2020, 02:54
Террористы из ПЗРК сбили истребитель F-16 над Синаем, пилот схвачен - СМИ
12 января 2020, 06:39
"Я захотел умереть": Командующий КСИР о 10 секундах до крушения украинского "Боинга" и ошибке оператора
14 января 2020, 04:09
Единственный способ остановить «Северный поток – 2» – взорвать его
16 января 2020, 04:54
"Всё, что кажется политикой, - это спецоперация": Павловский увидел за отставкой правительства манёвр
14 января 2020, 13:54
Пять странностей с ударом по украинскому «Боингу» в Иране
16 января 2020, 08:09
"У всех иностранное гражданство?": Опубликована лучшая шутка в Сети про отставку правительства
13 января 2020, 16:56
Правду НЕ СКРЫТЬ! Жириновский объяснил КТО в Иране может ЛЕГКО СМЕНИТЬ РЕЖИМ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.