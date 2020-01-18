Меньше 10 слов для США: Лавров ёмко ответил американской журналистке об импичменте Трампу

Сергей Лавров необыкновенно коротко ответил на вопрос американской журналистки о том, как скажется импичмент Дональду Трампу на мировых событиях. Глава МИД России уложился в одно предложение.

На ежегодной пресс-конференции журналистка спросила, ослабит ли процесс импичмента американскую поддержку Украины и усилит ли это позицию России. В ответ Лавров заявил: "Не знаю, импичмент у вас, вы американка, вам видней".

Напомним, в США в сентябре 2019 года вокруг телефонной беседы Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским разгорелся крупный политический скандал, который дал повод Палате представителей запустить процедуру импичмента в отношении американского президента.

О начале процедуры 24 сентября текущего года сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси, обвинившая президента США в предательстве и нарушении "целостности выборов". В нижней палате Конгресса демократы обладают большинством голосов.

Комментируя начало судебного разбирательства в январе 2020 года, Дональд Трамп заявил журналистам: "Это обман. Я думаю, всё пройдет очень быстро".