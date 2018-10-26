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Менее трети американцев поддерживают заявление Трампа о выходе из договора о РСМД

26 октября 2018, 12:54  •  44 • Политика
Даже среди сторонников действующего президента разрыв соглашения одобряют чуть более половины участников опроса.
Выход США из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) поддерживают менее трети американцев – 31%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Civil Analytics. Специалисты организации узнали мнение о решении президента страны Дональда Трампа разорвать соглашение у 5643 респондентов. Опрос проводился с 20 по 22 октября.
Без малого половина жителей США (49%) высказались против инициативы главы государства о выходе из ДРСМД, а каждый пятый опрошенный (20%) затруднился ответить на поставленный вопрос.
Также аналитики компании разбили результаты опроса по политическим предпочтениям респондентов. Нетрудно догадаться, что больше всего противников выхода из ДРСМД среди сторонников Хиллари Клинтон – более 70%. При этом даже среди поддерживающих Трампа американцев немногим более половины одобряют выход из соглашения, подписанного в 1987 году Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым.
Данные опроса приводит издание Vox.
О намерении выйти из ДРСМД Дональд Трамп заявил 20 октября.

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