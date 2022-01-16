Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Госсекретарь США обратился к Москве и разозлил русских: Выметайтесь!
Европа, твой ход! На претензии к "Газпрому" русские нашли два простых ...
Русские ракеты в Венесуэле и на Кубе? В НАТО оценили опасность
Казахстанский министр унизил русских. Политолог ответил резко: "Наши парни ...
Главная / В России

Менее 700 летальных исходов за сутки: в России выявлено 29 230 случаев коронавируса

16 января 2022, 14:25  •  73 • В России
За прошедшие сутки в России выявлено 29 230 случаев коронавируса, что стало максимальным значением с 13 декабря. От последствий коронавируса скончались 686 человек, полностью выздоровел 22 731 человек. Тем временем в центре им. Гамалеи заявили о старте испытаний препарата против COVID-19 на основе моноклональных антител. Учёные отмечают, что эффективность этого препарата уже доказана на примере зарубежных аналогов.
 
РИА Новости © Алексей Сухоруков
 

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России выявлено 29 230 случаев коронавируса. Это максимальное значение с 13 декабря. В то же время полностью выздоровел 22 731 человек, 686 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний. 

Менее 700 смертей от COVID-19 за сутки фиксируется в России впервые с июля 2021 года.

За всё время наблюдений в РФ выявлено 10 803 534 случая коронавируса. Зафиксировано 321 320 летальных исходов, выздоровели 9 858 615 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии выполнено свыше 246,4 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 524 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются более 909 тыс. человек.

Столичный оперштаб сообщает, что в Москве за сутки выявлено 6480 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 787 человек, скончались 70 пациентов. На ИВЛ в московских больницах находятся 523 человека.

Назальная вакцина

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о старте клинических испытаний препарата против COVID-19 на основе моноклональных антител.

«Мы должны пройти первую и вторую фазы, это займёт порядка трёх с половиной — четырёх месяцев. Я надеюсь, мы увидим этот препарат во второй половине весны. Но то, что этот препарат эффективен, уже известно по западным аналогам», — приводит его слова ТАСС.

Наряду с этим Гинцбург в беседе с РИА Новости высказался о назальной вакцине. По его словам, препарат будет двухкомпонентным.

«Назальная вакцина — двухкомпонентная. Если первичная вакцинация, то применяются два компонента, а если как бустер, то один компонент», — подчеркнул он.

Также на russian.rt.com В центре Гамалеи обсуждают создание вакцины от COVID-19 на основе сразу нескольких штаммов

Коронавирус и нарушения свёртываемости крови

Врач-гематолог, завотделением трансфузиологии Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва Минздрава России Павел Трахтман в интервью радио Sputnik рассказал, что появление синяков во время лечения коронавируса может быть вызвано с применением снижающих свёртываемость крови препаратов.

По его словам, коронавирус может вызывать длительные нарушения в системе свёртывания крови, вследствие чего пациентам назначают антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь и предотвращающие образование тромбов.

«Приём этих антикоагулянтов может спровоцировать появление гематом или синяков», — объяснил врач.

По мнению Трахтмана, если во время лечения коронавируса на теле стали образовываться синяки, нужно срочно показаться врачу.

«Это очень грозный признак. Такие кожные проявления нарушения свёртываемости могут быть свидетельством большого количества заболеваний», — отметил он.

«Омикрон» и перспективы окончания пандемии

В свою очередь учёный-вирусолог Константин Чумаков высказал мнение, что пандемия может скоро закончиться. Он отметил, что пандемии не длятся больше двух-трёх лет, приведя в пример эпидемию испанского гриппа, начавшуюся в 1918 году.

Также на russian.rt.com Инфекционист Тимаков дал советы по вакцинации от COVID-19

«По разным оценкам, от 50 до 100 млн человек погибли. Но это тоже произошло за два с половиной года. И то же самое, этот вирус никуда не делся. Он просто превратился в сезонный грипп», — отметил Чумаков в эфире «Радио России».

Кроме того, он рассказал, что коронавирусом в настоящее время в большей мере заболевают молодые люди.

«Это заболевание не прогрессирует в воспаление лёгких и все эти васкулиты, которые были характерны для изначальных вариантов коронавируса», — пояснил Чумаков.

По его словам, заболевание «омикроном» протекает не так, как при предыдущих штаммах. Как пояснил Чумаков, основные проявления нового штамма — головная боль, насморк, кашель и раздражение в носу.

Потеря обоняния при этом отсутствует, остальные симптомы характерны для проявления острого респираторного вирусного заболевания верхних дыхательных путей. 

Также учёный высказался о вакцинации в период распространения штамма «омикрон», в том числе о введении третьей дозы вакцины. «Иммунитет возникает не просто так. Сначала возникают черновики антител. Второй раз они немножко улучшаются, отполировываются, в третий раз они становятся ещё лучше. Происходит в организме естественный отбор самых лучших антител», — подчеркнул он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



73
Источник
Похожие новости
14 января 2022, 22:45
«Преступное сообщество прекратило существование»: ФСБ пресекла деятельность хакеров REvil после обращения США
14 января 2022, 00:35
«Увеличивает потенциал системы ПВО»: на что способны российские радиолокационные радары типа «Ниобий»
15 января 2022, 01:40
Широкие возможности: как малый ракетный корабль «Циклон» усилит Черноморский флот
13 января 2022, 16:25
«Её показания огласили устно»: дело об изнасиловании школьницы решили рассматривать без участия жертвы
15 января 2022, 18:00
«Обеспечить соблюдение прав»: Путин поручил доработать поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии
13 января 2022, 18:10
«Не имеем права подвергать риску жизни детей»: регионы РФ столкнулись с волной сообщений о «минировании» объектов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 января 2022, 23:40
Делягин в Госдуме поставил ультиматум: "Коллеги, хватит оскорблять"
10 января 2022, 09:45
В Казахстане не массовые беспорядки. Всё гораздо хуже. Русские подтверждают
11 января 2022, 06:45
Русские дипломаты обнулили спекуляцию Белого дома на "переговорах века"
15 января 2022, 16:55
"Грядёт резня": Украинский нардеп рассекретил планы по раздаче оружия на границе
11 января 2022, 00:55
Расплата за заговор? Ветеран МВД России объяснил странную смерть главных силовиков Казахстана
13 января 2022, 08:20
Лучше не приезжайте: Американцев предупредили о "необычной" активности на Украине
10 января 2022, 03:55
Главная странность погромов в Казахстане. Бунтовщикам не нужна власть, цель иная
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.