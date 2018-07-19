Менеджер Усика сделал прогноз на бой украинца с Гассиевым

Менеджер украинского боксёра Александра Усика Эгис Климас сделал прогноз на финальный бой Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе с россиянином Муратом Гассиевым.

«Это бой между двумя самыми лучшими боксёрами на данный момент в данной весовой категории. Мурата лично знаю, встречались несколько раз, ничего не могу сказать, кроме положительных слов. Бой будет очень зрелищный, но я вижу победу решением судей Александра Усика», — заявил Климас.

Бой за титул абсолютного чемпиона по четырём весовым категориям пройдёт 21 июля в Москве в спорткомплексе «Олимпийский».

Ранее россиянин Мурат Гассиев на пресс-конференции перед финальным боем Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) с украинцем Александром Усиком прокомментировал тот факт, что некоторые российские зрители будут поддерживать его оппонента.