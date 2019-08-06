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Менеджер Поветкина объяснил, почему пока не хочет проведения боя с Усиком
06 августа 2019, 10:39 • 140 • Украина
Менеджер российского боксёра Александра Поветкина Дмитрий Иванов объяснил, почему не хотел бы в ближайшее время проводить бой с украинцем Александром Усиком.
© Anna Sergeeva/ZUMAPRESS.com / globallookpress.com РИА Новости
«Сейчас я бы не хотел этого боя, потому что, действительно, это противостояние могут перевести в политическую плоскость. По этой причине я против этого поединка», — приводит слова Иванова News.ru.
Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко назвал гипотетический поединок с Флойдом Мейвезером боем мечты.
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