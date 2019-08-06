Менеджер Поветкина объяснил, почему пока не хочет проведения боя с Усиком

Менеджер российского боксёра Александра Поветкина Дмитрий Иванов объяснил, почему не хотел бы в ближайшее время проводить бой с украинцем Александром Усиком.

«Сейчас я бы не хотел этого боя, потому что, действительно, это противостояние могут перевести в политическую плоскость. По этой причине я против этого поединка», — приводит слова Иванова News.ru.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко назвал гипотетический поединок с Флойдом Мейвезером боем мечты.