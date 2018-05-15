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Мемориальный музей холокоста в США заявил о росте антисемитизма на Украине

15 мая 2018, 15:39  •  45 • Украина
Американский Мемориальный музей холокоста опубликовал заявление, в котором указывается, что на Украине зафиксирован рост нетерпимости и антисемитизма.
 
© Wikimedia
 

«Мемориальный музей холокоста США выражает глубокую озабоченность в связи с недавними проявлениями нетерпимости и антисемитизма на Украине, включая насилие против цыганских общин в Киеве и Львове», — говорится в сообщении на сайте музея.

В заявлении перечислен ряд случаев, когда националисты нападали на цыган, а также сжигали их жилища.

«Также (на Украине. — RT) наблюдался тревожный рост антисемитской активности, включая осквернение еврейских мемориалов», — говорится в сообщении.

В организации также подвергли критике тот факт, что Украинский институт национальной памяти продолжает попытки увековечить и обелить ряд лидеров «Организации украинских националистов — Украинская повстанческая армия»* (ОУН-УПА).

Музей призывает украинское правительство последовательно бороться с новым проявлениями нетерпимости — включая антисемитизм и антицыганские настроения — и честно противостоять прошлому страны, включая участие некоторых украинцев в убийстве евреев и цыган во время Второй мировой войны.

Ранее Министерство иностранных дел Украины отозвало украинского консула в Гамбурге, которого заподозрили в антисемитизме.

При этом 5 мая МИД Украины опубликовало заявление, в котором указывается, что в стране нет роста проявлений антисемитизма.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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