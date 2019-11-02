«Меморандум выполняется»: Россия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии

Военнослужащие России и Турции провели первое совместное патрулирование возле сирийско-турецкой границы. Таким образом, Москва и Анкара приступили к выполнению очередного пункта из подписанного 22 октября в Сочи совместного меморандума. Ранее российское Минобороны сообщало о досрочном отводе от турецкой границы курдских формирований. До этого Анкара договаривалась об отводе курдов с американцами, но позже обвинила их в неполном выполнении своих обязательств. По мнению экспертов, сотрудничество РФ и Турции стало важной частью процесса нормализации обстановки в Сирии.

Российские и турецкие военные начали 1 ноября первое совместное патрулирование в Сирии. Об этом сообщает российское Минобороны.

«С 12:15 1 ноября 2019 года первый совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции начал патрулирование сирийско-турецкой границы», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Российские и турецкие военные начали движение от погранперехода «Дербисия» в западном направлении на бронеавтомобилях «Тигр», «Тайфун» и Kirpi. Безопасность движения колонны обеспечивал бронетранспортёр БТР-82.

Первое совместное патрулирование продлилось четыре часа, сообщили в Минобороны Турции. В Анкаре отметили, что российские и турецкие военные вместе преодолели территорию между населёнными пунктами Рас-эль-Айн и Камышлы.

The first joint land patrol was completed in Ad Darbasiyah region to the east of Euphrates, in which Turkish and Russian military elements participated with four vehicles each and UAVs.https://t.co/HHK2pJUFtTpic.twitter.com/9AWSkf6pm8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 1, 2019

В сообщении российского Минобороны отмечалось, что военнослужащие двух стран совместно прошли более 100 км.

Напомним, что 22 октября после переговоров в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана был подписан меморандум о взаимопонимании. Москва и Анкара договорились о том, что территория проведения турецкой операции «Источник мира» на севере Сирии будет ограничена зоной между городами Тель-Абьядом и Рас-эль-Айном. Россия взяла на себя обязательство содействовать отводу курдских формирований от границы с Турцией на глубину 30 км.

Также было оговорено, что российская военная полиция вместе с сирийскими пограничниками займёт позиции вдоль турецко-сирийской границы, после чего начнётся совместное российско-турецкое патрулирование зоны на 10 км вглубь территории Сирии к западу и востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы.

Досрочно и в полном объёме

23 октября российские военные приступили к выполнению положений меморандума. Во вторник, 26 октября, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отвод курдских формирований в соответствии с сочинскими договорённостями был завершён досрочно.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

© Сергей Гунеев/РИА Новости

В МИД Сирии приветствовали отвод курдских подразделений. Президент Эрдоган сообщил, что его проинформировали о случившемся.

Позже в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что наша страна в полном объёме выполнила положения меморандума от 22 октября. От границы с Турцией на 30 км отвели 68 курдских отрядов численностью до 34 тыс. человек и более 3 тыс. единиц вооружений и военной техники.

30 октября Минобороны Турции заявило о начале разминирования и разведывательных полётов на маршрутах, по которым должны следовать совместные российско-турецкие патрули.

В тот же день министр обороны России отметил, что, хотя российско-турецкий меморандум «реализуется не без труда», «это, наверное, единственный способ установить мир и сохранить суверенитет Сирии». Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что «при реализации крупных договорённостей на земле какие-то шероховатости неизбежны», но сообщений о крупных столкновениях турецких и сирийских сил в районах, на которые распространяется действие сочинского меморандума, у российского внешнеполитического ведомства нет.

«Сочинский меморандум можно считать достижением, — заявил в беседе с RT директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев. — Но уже тогда, когда он был достигнут, было понятно, что существует достаточно много белых пятен. Одно из них — каким образом Россия и Турция смогут на земле добиться поставленных задач: отвода курдских вооружённых формирований. Поэтому новость о том, что началось патрулирование, сама по себе является свидетельством нормализации обстановки на севере Сирии».

В свою очередь, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Хлебников отметил в беседе с RT, что «меморандум выполняется».

«Координация взаимодействия российской и турецкой армий неизбежна. Так или иначе их взаимодействие будет продолжаться», — считает эксперт.

Неудача США

Договорённостям России и Турции по Сирии предшествовало соглашение Турции и США. Его заключили 17 октября во время визита вице-президента Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео в Анкару. Тогда турки и американцы договорились о приостановке операции «Источник мира» на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой зоны на границе с Турцией.

Американские войска в северной Сирии

© Delil SOULEIMAN / AFP

Введённый этим соглашением режим прекращения огня закончился 22 октября, но курдские силы так и не покинули окончательно оговорённую зону. Эрдоган заявил, что Вашингтон не в полной мере выполнил свои обязательства перед Анкарой. Осуществить отвод курдских формирований позволило российско-турецкое соглашение.

Тем не менее Турция продолжила контакты по сирийскому вопросу как с Россией, так и с США. При этом 22 октября Майк Помпео заявил о готовности использовать против Турции военную силу при необходимости. Позже президент Дональд Трамп пообещал ввести против Анкары новые санкции, если турецкие военные откроют огонь по курдским формированиям.

Местные курдские СМИ сообщали, что в некоторых районах северной Сирии патрули оставшихся там американских войск встретили сопротивление протурецкой Сирийской национальной армии. Об аналогичных инцидентах с участием российских военных неизвестно.

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Our reporter:

For 2nd day in a row, U.S. convoy trying to walk through Intl highway M4

U.S. convoy being blocked by Turkish-backed Syrian National Army in Aliyah silos point

Convoy returned yesterday, after being blocked. pic.twitter.com/K7BlQmkDsg — NORTH PRESS AGENCY - ENGLISH (@NPA_English) October 31, 2019

Союзное «вмешательство»: как в Британии отреагировали на совет Трампа голосовать за консерваторов «Турецкие военные не доверяют США не только в Сирии, — отмечает Юрий Мавашев. — США сегодня Турцией воспринимаются не как друг, а скорее как враг. И небезосновательно».

В частности, по мнению эксперта, знаковым было принятие конгрессом США законопроекта о санкциях против Турции из-за операции «Источник мира» и резолюции о признании геноцида армян, что Анкара восприняла как пощёчину в свой адрес.

Как отметил в беседе с RT военный эксперт Иван Коновалов, только Россия смогла повлиять на курдов и способствовать отводу их формирований от границы. У американцев это не получилось, а когда Анкара надавила, то США вместо поддержки курдских союзников «просто предали их».

Россия же смогла добиться компромисса для всех сторон, чем остановила крупномасштабные боевые действия, сказал аналитик.

«Уход курдов с пограничной территории связан только с жёсткой позицией России. Сейчас они вынуждены прислушиваться к мнению законного правительства Сирии, — заявил Коновалов. — Для российской стороны главным в Сирии остаётся сохранение мира. Наше присутствие там спасло ситуацию».

Перспективы сотрудничества

По словам Мавашева, в российско-турецком взаимодействии в Сирии «нет неразрешимых трудностей».

«Перспективы взаимодействия российской и турецкой армий в Сирии можно назвать позитивными. Уже многие проблемы были решены. Одной из важнейших из них было освобождение Алеппо. Тогда благодаря совместным усилиям России, Турции и Ирана удалось вывести часть боевиков и их семей в провинцию Идлиб. И это было достаточно сложно, — отмечает эксперт. — Сейчас большая часть территории уже освобождена от боевиков».

1 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия России и Турции в Сирии позволили начать предметную дискуссию о будущем курдских районов этой страны

«Мы создали условия, которые позволят спокойно, не в промежутках между боевыми действиями, договариваться о судьбе курдов в Сирии», — заявил глава российского дипведомства в интервью телеканалу «Россия 24».

Демонстрация сирийских курдов

© Azad Lashkari/Reuters

По мнению Мавашева, успешное взаимодействие российских и турецких военных в Сирии прокладывает дорогу к политическому урегулированию в стране.

«Это только первый шаг. Ещё многое предстоит решить. Сейчас общее внимание приковано к конституционному комитету, который недавно приступил к своей работе. И очень многое будет зависеть от того, будет ли успех на земле подкрепляться политическим урегулированием», — считает эксперт.

По мнению Коновалова, Анкара в Сирии «пытается вести свою игру», но к позиции России будет, несомненно, прислушиваться

«Россия своими действиями показала: у нас есть чёткая позиция, и мы её последовательно защищаем. А на Ближнем Востоке это важнее всего. Там есть два понятия: потерять лицо или сохранить лицо. Вот американцы потеряли его», — утверждает политолог.