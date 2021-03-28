Мельниченко пообещал улучшить имидж Пензенской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко считает, что необходимо поменять подход к работе. Он отметил, что намерен изменить то, что регион известен «террористами, преступниками или коррупционерами».

Как заявил врио Пензенской области, он собирается провести конструктивную работу в регионе и добиться, чтобы область стала известна достижениями в различных областях.

«Я настроен на конструктивную работу, основная задача которая поставлена президентом, — это повышать уровень жизни в Пензенской области, создавать условия для динамичного развития нашего региона. Мы все-таки должны высоко нести тот имидж региона, который у нас всегда был, — за всю историю нашего края — чтобы наш Пензенский край был прославлен не там какими-то террористами, преступниками или коррупционерами, а достижениями в области экономики, культуры, науки и образования», — сказал он.

Мельниченко рассказал, что необходимо наладить взаимодействие чиновников с жителями в регионе.

«Власть должна внимательно и с уважением относиться ко всем просьбам жителей. Все вопросы необходимо рассматривать по существу, а ответы чиновников не должны превращаться в какие-то отписки. Нужно выстроить эффективную и справедливую систему взаимодействия власти и населения», — привели его слова на сайте заксобрания области.

Он также отметил, что собирается распространить номер своего телефона среди инвесторов, чтобы они могли напрямую обращаться по разным административным вопросам.

«Я предлагаю правительству рассмотреть возможность по ключевым инвесторам заключить соглашения о сопровождении инвесторов вплоть до того, что будет доведен до каждого инвестора телефон губернатора, чтобы у него всегда была возможность, если будут возникать какие-то вопросы, связанные с возникновением административных барьеров при реализации инвестиционных проектов», — объяснил Мельниченко.

Он добавил, что появление в регионе инвесторов с серьезными намерениями, а не «с какими-то спекулятивными задачами», повысит налоговую базу, приведет к росту заработной платы и сокращению безработицы в области.

В это же день полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров представил врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко представителям власти и депутатского корпуса.

Накануне 26 марта президент России Владимир Путин подписал указ о назначении сенатора Олега Мельниченко врио главы Пензенской области.

Мельниченко на посту губернатора Пензенской области сменил Ивана Белозерцева, который руководил регионом с 2015 года. Тот после обвинений во взяточничестве был отправлен в отставку в связи с утратой доверия главы государства. Вслед за Белозерцевым в отставку ушло правительство региона.