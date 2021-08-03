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Мелкая подлость в большой политике. Как теперь устроены международные отношения с точки зрения США

03 августа 2021, 12:15  •  115 • Политика
Неприятности для наших дипломатов в США – лучшее, что смогли придумать за океаном, чтобы "наказать" Россию. На большее сейчас сил не хватает.
Соединенные Штаты передали посольству России список из 24 фамилий – это русские дипломаты, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за окончания действия виз. Продления не предполагается и, насколько можно, судить, замены сотрудников посольства России новыми дипломатами не предполагается тоже, хотя формально это не высылка, а лишь формальное уведомление: так вышло, визы заканчиваются, придется уехать.
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал ситуацию в интервью американскому изданию National Interest - оно считается одновременно и важнейшим для американской элиты при обсуждении международных отношений и пророссийским.
Представительства России (в США – Царьград) по-прежнему вынуждены работать в условиях беспрецедентных ограничений, которые не только остаются в силе, но и усиливаются, - заявил господин Антонов, - Российское дипломатическое присутствие постоянно подвергается ударам. Коллеги из США проявляют настойчивость и изобретательность в этом деле. Высылка дипломатов то и дело осуществляется под надуманными предлогами.
Изобретательность янки проявляется, в частности, в том, что "Американские партнёры бьют по нашим семьям, давая одному члену семьи визу и одновременно отказывая в таковой даже детям".
Проще говоря, американцы делают все, чтобы русским дипломатам в США работать было максимально неудобно и дискомфортно. Очевидно, для того, чтобы работа нашего посольства была как можно менее эффективной.
Подлые приемы используются не потому, что с дипломатами из России взаимодействуют за океаном какие-то особенно плохие люди. Нет, нужно понимать, что происходящее – часть последовательной политики США. Борьба с Россией – не часть, а краеугольный камень этой политики. "Русским следом" объясняют сегодня на западе все проблемы и неудачи. Русские влияют на выборы (и ставят под сомнение будущую победу демократической партии США на промежуточных выборах в Конгресс) русские осуществляют кибератаки, русские "используют свой энергетический потенциал как оружие" – и все это в то время, как у Штатов нарастают внутренние и внешние проблемы.
Обвинить Россию в том, что цены растут, конечно, пока не получается. И в том, что армия США бежит из Афганистана, Россия, что удивительно, совершенно не виновата. Но вот сделать вид, что администрация президента Байдена так занята холодной войной с Россией, что ни на что другое не может отвлекаться, вполне реально.
Однако, если с Россией идет холодная война, должны же в ней быть какие-то победы. С победами не очень складывается: "Северный поток-2" начнет работать, потому что этого хотят Германия и Россия. Даже на Олимпиаде (которая вообще-то должна быть вне политики, но куда там) американские атлеты время от времени проигрывают русским, при том, что команды России в Токио вроде как и нет. В этих условиях маленькая и, в общем-то, ни что в двусторонних отношениях не влияющая подлость – это уже не подлость, а, получается, большое достижение. Русских укололи и они это заметили. Кому-то в госдепартаменте выдадут премию.
Между тем, России следует извлечь из происходящего важный урок: противник не будет руководствоваться никакими высокими принципами. Ни во имя демократии, ни даже во имя своих национальных интересов. Противник нынче у нас таков, что от него надо ожидать мелких подлостей и неважных, но обидных выпадов. Вроде отказа в визах дипломатам или какого-нибудь очередного мухлежа с допингом на спортивных соревнованиях. Большего великая Америка сделать не может – но такого может сделать еще очень много.

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